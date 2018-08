Independiente recibe al Santos, por los octavos de la Libertadores

Independiente, luego de haber obtenido la Copa Suruga Bank, intentará seguir de buena racha en el plano internacional cuando hoy reciba al Santos de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se disputará en el estadio Libertadores de América, desde las 21.45, con el arbitraje del peruano Diego Haro y televisación de Fox Sports.

La vuelta se disputará el martes 28 de este mes en Villa Belmiro, desde las 19.30.

El “rojo” consiguió la Copa Suruga Bank ante el Cerezo Osaka (1-0) y luego empató 2 a 2 con Newell’s Old Boys en el debut del torneo de la Superliga, y ahora tendrá que enfocarse en la Libertadores.

El entrenador Ariel Holan aún mantiene dudas con respecto a la formación inicial, debido a que Martín Benítez y Silvio Romero están “tocados” y esperará hasta último momento para saber si puede contar con ambos ante el equipo paulista.

Romero tiene una sobrecarga en el bíceps femoral derecho que le impidió jugar ante Newell’s, mientras que Benítez padece una fuerte contractura en el aductor de la pierna izquierda.

Holan no podrá contar con Alan Franco y Nicolás Figal, quienes tienen que cumplir un partido de suspensión y sus lugares los ocuparán Guillermo Burdisso y Gastón Silva.

Romero iba a ser titular, pero si no llega y Benítez sí, el misionero lo suplirá, aunque en el caso de que ninguno de los dos puedan ser de la partida el que acompañe a Emmanuel Gigliotti en la delantera será Ezequiel Cerutti.

Santos viene algo complicado en el fútbol local, ya que no tiene un buen presente, apenas salió de la zona de descenso, y su regularidad está bastante en duda.