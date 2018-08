La oposición pone la lupa en los controles que contempla el proyecto de telecomunicaciones

La fiscalización y el sistema de control, como así algunos aspectos técnicos en la creación de la Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria (Sapem) para brindar servicios de telecomunicaciones es uno de los puntos que desde la oposición buscan echar mayor claridad al proyecto que actualmente se analiza en comisiones, en la Cámara de Diputados.

La iniciativa ingresó este año a la Cámara baja. Prevé la creación de una empresa con participación mayoritaria estatal para brindar servicios de radiocomunicación, audiovisual y telecomunicaciones. Semanas atrás se abordó en la comisión de Asuntos Constitucionales, aunque no se dio despacho. Hoy, a partir de las 19 en el Salón Azul de Casa de Gobierno, los integrantes del PJ, PL y Angel Santos Blanco, participarán de una reunión informativa sobre la propuesta del oficialismo. El encuentro estará encabezado por el ministro de Planificación y Coordinación de la Provincia, Horacio Ortega.

“La reunión es para clarificar algunos conceptos en el proyecto y queremos llevar algunas propuestas que estamos terminando de evaluar”, dijo a El Litoral el diputado por el PJ, José Mórtola. Según expuso el legislador, a la iniciativa original remitida por el Ejecutivo, diputados del oficialismo prevén incorporar modificaciones, las cuales aún no fueron formalizadas en comisiones.

Desde la oposición, en tanto, señalaron que llevarán una propuesta constructiva y buscarán resolver todas las dudas del proyecto. “Queremos clarificar en lo que respecta a la fiscalización. Los profesionales matriculados para la fiscalización queremos que sean de Corrientes”, indicó Mórtola. Otro de los puntos a observar es la “forma de la constitución de la sociedad y clarificar algunos conceptos técnicos de control de la sociedad anónima”.

No obstante, hoy los integrantes del bloque opositor buscarán conformar una propuesta constructiva, respecto del proyecto. La iniciativa, tiene como objetivo expandir la conexión de fibra óptica en la geografía provincial, especialmente, en puntos de difícil acceso, como zonas rurales.