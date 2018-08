MARIA ANGELICA ROA DE TEDESCO (Porota)

Q.E.P.D.

21/08/2008 – 21/08/2018

Mamita querida: 10 años de tu partida a la casa de Dios. Tu rápido y sorpresivo viaje dejó en mi corazón un gran vacío que no lo puedo llenar. Pasan las horas, pasan los días y cada vez me cuesta más sobrellevar tu ausencia. ¡Te extraño muchísimo! Siempre le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir adelante, recordando y extrañando a cada instante los momentos hermosos que pasamos juntas, tu cálida sonrisa, tu amor profundo e inagotable por mí y mis hermanos. Fuiste una mami tierna, cariñosa, incansable luchadora de la vida. Fuiste un ejemplo de vida. Me cuesta vivir tu ausencia, a veces te busco con mis pensamientos para pedirte un consejo, para compartir momentos de felicidad. ¡Fuiste la razón de mi vida mamita querida! Que Dios te tenga en su Santa Gloria junto con papá. Que brille para ustedes la luz que no tiene fin. ¡Te amo mamá! Mi corazón late fuertemente cuando te nombro. Tu hija Tiky.