Mayer superó al japonés Sugita en Winston Salem

Leonardo Mayer continúa sumando triunfos en la gira previa al US Open. Luego de tener una buena semana en el Masters 1000 de Cincinnati, donde cayó ante Roger Federer en tercera ronda, el correntino debutó con victoria en el ATP 250 de Winston Salem, último torneo de antesala al cuarto Grand Slam de la temporada, tras imponerse ante el japonés Yuichi Sugita por 6-3 y 7-6 (7-4).

El “Yacaré” tardó una hora y media en resolver el compromiso y vencer en dos sets al nipón. Aprovechó una de las dos chances de quiebre que generó en la primera manga y salvó las dos que tuvo el japonés para llevarse el primer parcial. En el segundo set, ambos tuvieron una chance de quiebre y no pudieron capitalizarla, definiendo todo en el tiebreak.

Mayer jugó con solidez y sacó la diferencia con su saque, concretó 12 aces, y de esta manera, avanzó a la segunda ronda del torneo estadounidense, y esperará por el británico Kyle Edmund, tercer preclasificado del torneo de canchas rápidas en Carolina del Norte.

El tenista correntino, de 31 años y 41 del ránking ATP, finalista en Hamburgo (arcilla) esta temporada, siempre derrotó al japonés, 93 del mundo, en las tres ocasiones anteriores en las que se enfrentaron. El duelo contaba con dos triunfos previos en los torneos de Halle 2011 (césped) y el US Open del año pasado. El mano a mano de segunda ronda entre Mayer y Edmund no registra antecedentes previos el ATP World Tour.

El correntino y el británico se enfrentarán en el court central en el segundo turno de la jornada, aproximadamente a las 18, hora de Argentina.