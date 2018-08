Municipales: semana clave para la negociación salarial

La Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) está expectante ante una posible convocatoria de la Municipalidad de Corrientes para reanudar la mesa paritaria. A través de un petitorio, pidieron que este ámbito de negociación se habilite desde hoy, pero por ahora no hubo convocatoria.

El planteo del gremio municipal se basa en el compromiso asumido por la administración comunal de que iban a llamar a paritarias en el transcurso del mes de agosto.

Entre las demandas figura una necesaria recomposición salarial acumulada del 18,5%, aplicada desde el primero de agosto, además de establecer que el salario mínimo, vital y móvil llegue a $14.650, y el monto mínimo para los Neike a $6.900.

Lo que significaría que desde enero a diciembre, e incluyendo el aumento ya acordado este año, la mejora anual sea del 33,5%. También reclaman una cláusula gatillo y el pago de un plus igual al que reciben los estatales provinciales.

“Vamos a esperar la convocatoria hasta mañana (por hoy) y si no tenemos novedades nos vamos a estar reuniendo para definir pasos a seguir y no descartamos medidas”, señaló a El Litoral el secretario gremial electo, Walter Gómez.

Otro punto de posible conflicto tiene que ver con la deuda que reclaman a la Municipalidad. Señalan que el pasivo en términos de aporte patronal asciende a más de $3 millones y más de un millón por aporte societario y sistema de bonos. “Intentamos hablar con los funcionarios municipales para que nos den explicaciones y no nos recibieron. Nos ahogan financieramente”, aseguró el vocero sindical.

Insistió además en que están evaluando la posibilidad de recurrir a la justicia, si no hay una pronta solución a esta cuestión. “Esta semana va a ser clave porque ya no podemos esperar más”, anticipó Gómez, quien señaló que se estarán reuniendo con los delegados normalizadores para analizar la situación.