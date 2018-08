Sigue su marcha la fase de grupos de la Copa de Oro Zona Norte

Continúa su curso la Copa de Oro Zona Norte de fútbol de salón que se disputa en los estadios de Hércules e Islas Malvinas en la ciudad de Corrientes.

Ya se jugaron partidos por la primera y segunda fecha del certamen organizado por la Asociación Correntina de Fútbol de Salón y la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

Por la zona A en la primera fecha, los capitalinos de Oriana empataron 2 a 2 contra La Cumbre de Mar del Plata. En tanto que El Bosque de Tucumán le ganó 6 a 5 al rosarino Francisco de Godoy. Ayer se enfrentaban Godoy - La Cumbre y Oriana - El Bosque.

La zona B dejó dos triunfos correntinos en la primera jornada: San Cristóbal de Esquina le ganó 1 a 0 a Rosario Central y Victoria goleó 6 a 1 a los entrerrianos de José Hernández. Anoche jugaban Victoria y San Cristóbal, además se medían mano a mano Rosario Central y José Hernández.

Nolting de Buenos Aires marcha firme en la zona C, ya que ganó sus dos primeros juegos: 6 a 1 a los formoseños de Plomito y 5 a 2 sobre La Toma de Puerto Vilelas. Además el elenco chaqueño por la primera fecha venció 5 a 4 a Lacar Fish de Mar del Plata, que ayer enfrentaba a Plomito.

El Chimao de Paso de los Libres se recuperó ayer al ganarle por la segunda fecha 8 a 4 a Makallé de Puerto Vilelas. El domingo cayeron derrotados 4 a 1 contra Maipú de Mendoza. Por su parte los capitalinos de Comunicaciones perdieron 3 a 2 contra Makallé y anoche enfrentaban al duro elenco mendocino.

Fénix de Corrientes empató 2 a 2 contra Casil de Formosa el domingo por la primera fecha de la zona E. Además, Deportivo Brasil de Sáenz Peña goleó 5 a 0 al misionero Costa Porá. Ayer jugaban Deportivo Brasil contra Casil y Costa Porá ante el local Fénix.

Finalmente en la zona F Defensores de Olivos de Buenos Aires ganó los dos partidos que disputó: 2 a 1 sobre El Porvenir de Ushuaia y 4 a 3 ayer frente a Paso a Paso de Puerto Vilelas. Por este mismo grupo el domingo Paso a Paso le ganó 3 a 2 a El Monumental de Itatí, que ayer igualó 3 a 3 contra El Porvenir.

Tercera jornada

Hoy será el turno de la tercera fecha, que comenzará a marcar tendencias en cada una de las zonas.

La grilla de partidos es la siguiente:

Cancha de Hércules: 15:00 Nolting vs. Lacar Fish; 16:30 Maipú vs. Makallé; 18:00 Plomito vs. La Toma; 19:30 Costa Porá vs. Casil; 21:00 Deportivo Brasil vs. Fénix; 22:30 El Chimao vs. Comunicaciones.

Cancha de Islas Malvinas: 15:00 Defensores de Olivos vs. Monumental; 16:30 San Cristóbal vs. José Hernández; 18:00 La Cumbre vs. El Bosque; 19:30 El Porvenir vs. Paso a Paso; 21:00 Francisco de Godoy vs. Oriana; 22:30 Rosario Central vs. Victoria.