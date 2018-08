Sin tren de aterrizaje

Un avión de la empresa LC Perú que se dirigía a Ayacucho, al sureste del país, debió aterrizar de emergencia por problemas en su tren de aterrizaje. El momento vivido por los pasajeros a bordo fue dramático ya que la nave tocó la pista con la nariz, sin el tren delantero. Las chispas que ocasionó la maniobra generó pánico en el avión, pero por suerte no hubo heridos. “El piloto siguió todos los procedimientos e, incluso, intentó bajar el tren de aterrizaje de forma manual. Pero todos los pasajeros han sido evacuados y no hay heridos”, precisó Juan Carlos Pavic, director general de aeronáutica civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la nave viajaban 70 pasajeros.

El avión salió el domingo con destino hacia Ayacucho; sin embargo, tuvo que regresar a Lima al no poder aterrizar.