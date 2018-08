Independiente igualó con el Santos por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

Independiente empató sin goles con el Santos de Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El "Rojo" volvió a presentarse en esta instancia a 23 años de aquella última vez en la edición de 1995. El encuentro se disputó en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Los comandados por Ariel Holan deberán marcar en suelo brasileño, cuando el próximo martes 28 de agosto disputen la revancha (19.30 de Argentina). El ganador de esta llave se topará en cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Racing y River, que igualaron 0-0 en el choque de ida.

Independiente contó con situaciones para marcar, pero chocó con un muy seguro Vanderlei, arquero del Santos. También sufrió algunos contragolpes que pudieron significarle un gol en contra, de no ser por la poca eficacia del conjunto brasileño.

Para Independiente fue muy importante que no le hayan marcado, por la ventaja del tanto como visitante. En caso de anotar en Brasil, el "Peixe" quedará obligado a ganar el encuentro, ya que cualquier empate con goles clasificará al conjunto argentino. El empate 0-0 será el único resultado que lleve la serie a los penales.

Independiente, máximo ganador de la historia de esta competencia, arribó a esta instancia por última vez en 1995, cuando cayó con Vélez y no pudo seguir adelante. Luego sólo tuvo dos participaciones más: se despidió en fase de grupos tanto en 2004 como en el 2011.

Enfrente tiene a un contrincante especial, a quien venció en las semifinales de la edición 1964 en un recordado partido y se encaminó al primer título de su historia. Aquel enfrentamiento fue el único hasta hoy en la Libertadores contra el Santos, que ganó este certamen en tres ocasiones.



Los brasileños incorporaron figuras de peso para pelear por el título, tales como el uruguayo ex River Carlos Sánchez, el paraguayo Derlis González y el costarricense Bryan Ruiz, además de repatriar al joven "Gabigol" Barbosa.

Sin embargo, no atraviesan un gran presente: el fin de semana vencieron al Sport Recife y rompieron una racha de 9 partidos sin ganar. De todos modos, continúan cerca de la zona de descenso en el torneo local.



Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Televisación: Fox Sports

Instancia: ida de los octavos de final