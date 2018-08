Zanzottera: “Tenemos que estar  listos para afrontar un lindo desafío”

El plantel de San Martín de Corrientes atraviesa su segunda semana de pretemporada y encara sus objetivos a corto plazo en la etapa de preparación pensando en el Súper 20 de la LNB.

Una de sus caras nuevas es el escolta Tomás Zanzottera, de 24 años y proveniente de Obras Basket.

Tras la práctica que abrió la semana de entrenamientos, sostuvo: “La primera semana fue estrictamente en lo físico y un poco de adaptación al trabajo ya que tuvimos el tiempo necesario en el receso así que en esta segunda semana recién se está viendo lo técnico, un poco más a la mano del entrenador. Incorporamos a Pablo (Orlietti), a Lucas (Faggiano) y a Matute (por Solanas) que en la primera semana no estuvieron”.

Y agregó: “Hace una semana que estoy acá y que me siento un ‘rojinegro’ más. La gente me trataron muy bien, todos me trataron de la mejor manera así que estoy contento en esta experiencia nueva”.

San Martín encarará la defensa del Súper 20, posteriormente la Liga Nacional y tendrá su primera incursión en la Liga de las Américas. Al respecto, “Tomy” dijo: “Tenemos una agenda linda de torneos pero a la vez con muchas responsabilidades. Tenemos que estar listos para afrontar este lindo desafío en la temporada, un equipo nuevo donde estamos en proceso de conocernos, todavía faltan los norteamericanos y hay que acoplarlos. Es un lindo desafío que el comenzamos”.

En lo personal, Zanzottera tendrá un rol destacado en el plantel y para ello se prepara: “Hable poco con el entrenador (por González), todavía estamos hablando en lo físico y poco a poco iremos hablando de lo que quiere de mi. Lo que si se habló es de la frescura del equipo, que sea un poco de lo que venía haciendo en Obras, que sea ofensivo y que ataque el aro siempre buscando la ventaja para los compañeros”, sostuvo el oriundo de Pergamino.

Y su presente, por primera vez fuera del equipo porteño, el escolta anunció: “Me encuentro en mi mejor momento. Siempre trato de que sea un buen momento y por suerte me encuentra cien por cien físicamente y con mucha ambición, con ganas que sea un año lindo en lo personal como para el equipo”.

Sobre el club correntino siempre tuvo buenos comentarios y cerró: “Tengo un amigo que es Mateo Bolívar, que estuvo tres temporadas acá, que vivió el crecimiento del club, que siempre me habló bien del club y se puso feliz cuando arreglé acá. No dudé en venir y si bien conocía al club de enfrentarlo, mucho de los secretos lo voy a ir conociendo y por ahora es todo muy lindo”.