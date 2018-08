El Senado aprobó por unanimidad los allanamientos a Cristina Kirchner

El Senado aprobó la autorización solicitada por el juez federal Claudio Bonadio para allanar los domicilios de Cristina Kirchner . Ayer la expresidenta, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa por los cuadernos de las coimas, dijo que no tenía "inconvenientes" en que la Cámara alta habilitara los procedimientos, pero pidió que no haya cámaras de televisión y que el magistrado "no rompa nada" en sus viviendas.

La Senadora emitió un discurso crítico hacia el Gobierno de Mauricio Macri y la Justicia y remarcó una vez más que "vive un hostigamiento". "Yo no soy el problema de este gobierno. El problema son ustedes y sus políticas horribles", opinó con dureza.

"Soy la primera senadora allanada, la primera presidenta mujer y la primera en ser expulsada del bloque oficialista. Tengo vocación de hacer cosas inéditas", dijo la expresidenta frente al cuerpo del Senado.

La Nación