Conociendo al rival de turno

Boca Unidos iniciará su mini gira enfrentando esta tarde a Unión de Sunchales, en un partido amistoso que disputarán en el marco de la preparación de ambos con vista al torneo Federal A de la temporada 2018/19.

Serán dos partidos de 70 minutos cada uno en una jornada que se iniciará a las 14, y que se disputará finalmente en el estadio de Libertad de la ciudad ubicada en la denominada “cuenca lechera santafesina”.

El plantel correntino arribó en la mañana de la víspera a Rafaela, ciudad en la que quedó concentrado. Desde allí se trasladará hoy a Sunchales y el sábado a San Francisco, Córdoba, donde cerrará la mini gira de preparación en un encuentro formal que disputará ante el local, Sportivo Belgrano, otro equipo que jugará el Federal A.

Los dirigidos por Carlos Mayor vienen de disputar en Corrientes cuatro encuentros amistosos. Venció a Ferroviario 3-0, igualó con Villa Alvear de Resistencia 0-0, le ganó a Defensores de Puerto Vilelas 2-0, en tanto que el sábado último empató sin abrir el marcador ante Chaco For Ever.

En todos los encuentros, el técnico mantuvo una base en el equipo titular, y el mismo dibujo táctico. Los únicos cambios introducidos fueron por lesión. Así, tras los dos primeros juegos, Oscar Carniello ocupó un lugar en la defensa en lugar de Ariel Morales, y Gonzalo Ríos reemplazó en la delantera a Julio Cáceres.

Para esta mini gira, es posible que Mayor le otorgue una oportunidad al experimentado delantero Cristian Núñez, ídolo del club, quien viene realizando una buena pretemporada, con interesantes prácticas de fútbol, a sabiendas que debe remar desde atrás, ya que inicialmente no se encontraba en la consideración del DT.

Probable equipo

La formación del equipo principal para hoy sería con Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Carniello, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Gabriel Morales, Martín Fabro; Gonzalo Ríos ó Núñez, Nicolás Ledesma.

Los demás

El resto del plantel que se encuentra en el interior santafesino es el siguiente: Lucas Cabrera y Cristian Martínez (arqueros), Matías Espíndola, Alejandro Leani, Agustín Bogarin, Lucas Galatti y Ariel Morales (defensores); Ataliva Schweizer, Ramiro Schweizer, Fabrizio Palma, Oscar Urbina y Gerardo Maciel (mediocampistas); Lautaro Larrasabal, Leonel Niz, Ignacio Valsangiácomo y Julio Cáceres (delanteros).

Cabe señalar que también integra la delegación el defensor Fernando Allocco, quien se recupera de una operación en la rodilla.