Masiva marcha para reclamar el desafuero de Cristina Kirchner

Con fuertes consignas contra Cristina Kirchner, y minutos después de la carta presentada por la ex presidente en la sesión de labor parlamentaria en la que se mostró abierta a los allanamientos en su departamento, una multitud se manifestó en las puertas del Congreso para pedir por la aprobación de la ley de extinción de dominio y el desafuero de la actual senadora.

“Presa la queremos”, “No vuelven más”, “Argentina sin Cristina” y “devuelvan lo robado” fueron los principales cánticos que se escucharon en la marcha, por parte de las cientos de miles de personas que colmaron las inmediaciones del Congreso Nacional.

Manifestaciones similares se repitieron en las principales ciudades del país, utilizando los hashtags #21A, #21AVoyAEstar y #21ATodosAlCongreso.

La convocatoria se realizó en los últimos días a través de las redes sociales y fue apoyada por dirigentes de Cambiemos. Se dio horas antes de la sesión de hoy, en la que el oficialismo buscará avanzar en la aprobación del pedido del juez Claudio Bonadio para allanar las propiedades de la ex presidenta y en la ley de extinción de dominio.

En tanto, la senadora Kirchner presentó un comunicado a sus compañeros senadores a través del jefe de bancada del FpV en la Cámara alta, Marcelo Fuentes, que participó en la reunión de Labor Parlamentaria. En él, aceptó los allanamientos pedidos por el juez federal Claudio Bonadio, pero puso condicionamientos. Sobre la falta de quórum en la última sesión, señaló: “Tengo muy claro que dicha actitud no fue por solidaridad personal ni 'corporativa', sino que, por el contrario, obedeció a la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la población”, continuó. Solicitó que no ingresen ni cámaras de televisión, ni fotográficas y que estén presentes sus abogados, al efecto de garantizar su defensa y el control de legalidad de los allanamientos. También pidió que se hagan presentes durante los procedimientos un senador o senadora, designados por ella misma. Por último, Cristina exigió que Bonadio “no rompa nada”.