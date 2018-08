Popular le arrebató el invicto a Robinson, que sigue en lo más alto

Se jugó una de las dos fechas programadas para el fin de semana por el Torneo de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol.

El resultado destacado del fin de semana fue la victoria de Deportivo Popular sobre Robinson, por 1 a 0, en el partido que cerró la jornada sabatina en cancha de Libertad.

Las chicas de Popular le pusieron freno a la racha de 9 victorias consecutivas de Robinson, que además llegaba al compromiso como líder del certamen con 26 goles a favor y ninguno en contra.

Por la undécima fecha, también triunfaron las tricampeonas de Deportivo Mandiyú, que en el mismo escenario le ganaron por 2 a 1 al elenco B de Dr. Montaña. Las Algodoneras quedaron a un punto de las líderes Colchoneras, aunque con un partido más disputado en el certamen.

En cancha de las Decanas, cayeron las locales de Libertad por 2 a 1 ante Soberanía, que concretó su tercer triunfo en el torneo.

Lipton fue el escenario elegido para los demás compromisos sabatinos de la undécima fecha. Sportivo Corrientes le ganó 3 a 1 a las Tricolores de Sacachispas, y se mantienen como terceras en la tabla de valores. Golearon las chicas de Villa Raquel, 4 a 0, a las locales Lipton; además, empataron 1 a 1 Curupay A ante Deportivo Empedrado y 0 a 0 el elenco B de Curupay contra Quilmes.

La formación A de Dr. Montaña tuvo descanso en la undécima fecha. La jornada 12, que debía disputarse el lunes en los estadios de Libertad y Lipton, será reprogramada tras ser suspendida por mal tiempo.

Los partidos a disputarse por la duodécima fecha son los siguientes: Curupay B vs. Libertad; Curupay A vs. Dr. Montaña A; Villa Raquel vs. Quilmes; Robinson vs. Lipton; Soberanía vs. Sportivo Corrientes; Deportivo Mandiyú vs. Deportivo Empedrado; Sacachispas vs. Dr. Montaña B. Tendrán descanso las chicas de Deportivo Popular.