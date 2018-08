Marruecos aprobó el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres

Marruecos anunció ayer casi por sorpresa que reinstaura el servicio militar obligatorio, en este caso tanto para hombres como mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 25 años.

El proyecto de ley, que ha sido elaborado con gran discreción puesto que no figuraba en el debate político, fue aprobado en Consejo de Ministros presidido por el rey Mohamed VI, y deberá pasar a continuación los trámites parlamentarios.

El comunicado del Consejo de Ministros explica que el restablecimiento del servicio militar tiene como objetivos “reforzar el sentido de ciudadanía en los jóvenes” y que “abre la vía de la integración en la vida profesional y social”.

Sin embargo, el comunicado no explica cómo se va a llevar a cabo un proyecto de tal envergadura con todo lo que ello supone de necesidades logísticas y financieras, máxime cuando los próximos presupuestos no contaban con este nuevo servicio que necesitará desbloquear millones de dirhams.

El diario digital le360.ma, próximo a Palacio, asegura que el plan del gobierno es incorporar a los primeros jóvenes de este nuevo servicio militar en octubre, y añade que habrá una pena de 6 años de cárcel para los jóvenes que traten de escapar a esta nueva obligación.