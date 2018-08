Impactante relato de la mamá de un violador

David Nahuel López, el changarín de 21 años que está acusado de violar a una nena de 12 en un descampado de Marcos Paz, cayó básicamente por dos elementos: la difusión del video en el que se observa cómo raptó a la menor para abusar de ella y el dato de su ubicación aportado por la propia madre del sospechoso después de que la Policía ya lo había identificado.

Mientras López enfrenta cargos por “abuso sexual agravado con acceso carnal y robo simple” tras haberse llevado el celular de su víctima, Laura, la mamá, rompió el silencio en una entrevista concedida a Crónica TV. En el diálogo, la mujer se mostró afectada por lo que hizo su hijo y reveló cómo fue que colaboró con las autoridades para que lograran la detención.

“Mi hijo hizo una barbaridad. La Policía vino y yo lo entregué, vi en su mirada que algo había hecho”, reveló la mujer. “Yo lo eduqué con códigos, pero mi hijo es un psicópata”, agregó Laura, quien reveló el momento en que la Policía fue a buscar a su hijo. De acuerdo con el relato, cuando los investigadores tocaron el timbre de la vivienda para detenerlo, el joven de 21 años no estaba presente, pero ya sabiendo de lo ocurrido, la mujer les dio información valiosa. Reveló que el acusado llevaba una semana viviendo en la casa de su novia y los llevó hasta el lugar.

Después de violar a la nena, el acusado se fue a dormir, se sacó la ropa y se dirigió a la casa de su novia. “La novia no era tan ingenua, se contradice mucho”, resaltó la mamá del changarín. Tampoco lo encontraron en la vivienda de ella. Había ido a acompañar a su hija hasta la estación de trenes, pero estaba por volver. Los efectivos los esperaron y lo detuvieron. Su mamá y la suegra sirvieron como testigos.

En el momento no supo explicar qué había hecho la noche de la violación, ni tampoco cómo se había lastimado la mano. Fue ahí que se quebró y reveló que era él quien aparecía en el video. En allanamientos posteriores, encontraron el celular de la nena y la ropa que había utilizado durante el abuso.