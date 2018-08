Independiente igualó en cero con el Santos por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente, que tuvo al delantero bahiense Francisco Pizzini en el banco de relevos, no pudo mantener su buena racha en el plano internacional al empatar anoche sin goles ante Santos de Brasil, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cotejo se disputó en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje del peruano Diego Haro.

En la escuadra visitante fue expulsado Dodó, cuando quedaban 6 minutos.

Ariel Holan no pudo poner a su formación ideal para este importante duelo. No contó con su dupla de zagueros titulares, Nicolás Figal y Alan Franco.

Ambos se encuentran suspendidos. Al DT no lo convenció la actuación de Guillermo Burdisso y Gastón Silva en el empate 2-2 ante Newell’s el viernes en Rosario y por eso incluyó también a Emanuel Brítez.

Además, Martín Benítez y Silvio Romero arrastran molestias musculares y no formaron parte siquiera del banco de suplentes. Esos lugares los ocuparon Ezequiel Cerutti y Braian Romero.

Santos, que desembarcó en octavos como líder del Grupo F con 10 puntos, no tiene un presente cómodo en el Brasileirao. Pero el fin de semana dejó atrás una mala racha de siete partidos sin festejos y ensayó una mejoría al superar a Sport Recife por 3-0, resultado que lo alejó de los puestos de descenso.

Cabe destacar que el compromiso de vuelta se desarrollará el próximo martes 28 de agosto en Villa Belmiro, Brasil (19.30 de Argentina) y que el ganador de esta llave se topará en cuartos de final ante el vencedor del duelo entre Racing y River, que igualaron 0-0 en el choque de ida.