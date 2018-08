Real Madrid se mueve en el mercado de pases: los jugadores que se irían y el gran pedido de Lopetegui

El mercado de pases en España finalizará el viernes 31 de agosto y Real Madrid tiene varios ítems por resolver en los próximos diez días. La dirigencia intentará reducir el número de profesionales del plantel del primer equipo e intentará buscarle una salida a varios futbolistas. Además, el director técnico Julen Lopetegui sigue insistiendo por la contratación de un centrodelantero.

El entrenador del conjunto español fue claro al ser consultado sobre la portería: cinco jugadores son demasiados y pidió solamente entrenar con tres. Keylor Navas se mantiene firme en su postura de quedarse para disputarle mano a mano el arco a Thibaut Courtois, por lo que el cuadro de Andriy Lunin podría cambiar.

El ucraniano arribó a la institución como una apuesta a futuro y tanto los mandatarios como el cuerpo técnico le ven un gran potencial; pero con dos arqueros de peso por delante sus oportunidades de tener minutos serían prácticamente nulas.

Kiko Casilla no vería con malos ojos la posibilidad de marcharse, ya que cuenta con un cartel que le permitiría ser titular en varios equipos de La Liga o de otros países. Luca Zidane, ya sin el respaldo de su padre en el banquillo de suplentes, marcharía a otra institución.

El ex seleccionador de España considera que tras la salida de Cristiano Ronaldo la ofensiva es un lugar a reforzar y su principal deseo es el arribo Rodrigo Moreno, una de las figuras del Valencia (hizo el gol de la igualdad ante Atlético Madrid). El DT lo ve como un complemento perfecto para Karim Benzema. Lo conoce de su paso por las juveniles de La Roja (juntos ganaron la Eurocopa Sub 21 de 2013).