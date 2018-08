El entrenador Lionel Scaloni arma el equipo sin Lionel Messi, por ahora

Hace apenas dos meses, cuando compartía sus días en Rusia con el plantel argentino que comandaba Jorge Sampaoli, seguramente Lionel Scaloni no se imaginaba al frente de la conferencia de prensa que ahora brindó en Ezeiza ante poco más de 30 periodistas. Es el entrenador de la Selección. Es la cara de una renovación que ya se inició y que irá moldeándose con el correr de los meses, partidos, citaciones...

Esa renovación que alguien deberá tomar como posta en 2019 y terminar de afianzar pensando en los objetivos deportivos: la Copa América asoma enseguida, el Preolímpico Sub 23 que se jugará en Colombia en 2020 resulta tentador para moldear a los juveniles que ese año podrían representar al país en los Juegos de Tokio. Y a largo plazo, claro está, el gran anhelo: el Mundial de Catar 2022.

¿Será Simeone? ¿Ganará terreno Pochettino? ¿Habrá una chance para Gallardo? Por ahora, es tiempo de Scaloni.

“Lo tomo con una enorme ilusión. Es momento de tomar conciencia de lo que puede venir a futuro. Tenemos que aportar lo nuestro, ponerle el pecho a esta situación. Y en estos partidos tenemos que aportar la máxima cantidad de jugadores posibles para que el entrenador que venga a futuro pueda elegir. Sería valioso que los que hemos convocado ahora o los que vamos a convocar en un momento se pueda poner la camiseta de la Selección, más allá del resultado”.

Las primeras palabras del hombre nacido en Pujato (Santa Fe) toman como plataforma el presente, pero enseguida apuntan hacia adelante. En ese camino, la incógnita se abre con aquellos jugadores que supieron armar la base del plantel en la última década y que podrían perder terreno pensando en lo que viene.

“Ningún jugador me dijo que no quería estar en la Selección. Tenemos claro que necesitamos sumar gente a esta nueva aventura. Tuve charlas con la mayoría y tuvieron disponibilidad. Citamos a estos chicos porque creemos que tienen un enorme potencial. Es el momento de convocarlos”, apuntó el DT.

Y sobre Messi, un párrafo aparte. “Con Messi fuimos bastante claros. No hablé con él de lo que puede pasar en el futuro. Tenemos una buena relación, lo llamé y le dije que en esta citación no iba estar, pero nada más”, advirtió.

Y luego aclaró: “Ningún entrenador del mundo querría? no tener a Messi. Sería imprudente de mi parte decirle a Messi que se quede en España y que no venga”.

La Selección viajará el 1 de septiembre a Estados Unidos, donde enfrentará a Guatemala (el 7 en Los Angeles) y a Colombia (el 11 en New Jersey). “Tenemos la posibilidad de, en estos partidos, brindar la mayor cantidad de jugadores posibles. Estoy dando una mano y estoy convencido que el camino es este. No me planteo en este momento la posibilidad de dirigir la Copa América”.

Sobre el paso en al falso en el Mundial de Rusia, Scaloni remarcó que hay que pensar en potenciar a los jugadores jóvenes, “a los que ahora están en el Sub 20, porque el fútbol moderno es vertical y se necesitan jugadores jóvenes y físicamente aptos”, algo que no se dio en el equipo que quedó eliminado en octavos de final.

“Estamos convencidos de que la cultura futbolística la tenemos -siguió Scaloni-. Estoy convencido de que hay material. Hay que inculcarles a estos chicos que por encima de la selección argentina no hay nada. No hay nada más grande que la camiseta argentina. El que lo entienda estará y el que no lo entienda, al menos con nosotros, no estará”.