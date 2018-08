Familiares y amigos recordaron ayer al ex gobernador Fernando Piragine Niveyro

La Comisión Permanente de Homenaje al ex gobernador doctor Fernando Piragine Niveyro, que preside el doctor Yamil Machado, cumplió ayer con el acto que se había reprogramado por cuestiones climáticas el 14 de agosto, y en la plazoleta que lleva el nombre del distinguido ex mandatario, se conmemoró en horas de la mañana, el 54 aniversario de su fallecimiento.

A la ceremonia asistieron familiares y amigos del ex gobernador Piragine Niveyro, funcionarios y ex funcionarios, legisladores y público en general. Estuvieron presentes el intendente de Corrientes Eduardo Tassano, el de Empedrado, lugar de donde era oriundo Piragine, José Cheme, diputados, senadores y dirigentes de otros tiempos. Todos ellos dieron marco a la ceremonia donde se recordó la figura del apreciado y recordado hombre público correntino, uno de los más activos y desarrollistas que recuerde la historia.

En esta oportunidad y por razones de salud no asistió su esposa, Margarita Barreto, pero sí lo hicieron sus hijas, Fernanda y Elvira Piragine Barreto.

Allí, una vez más, en esa plaza y en medio de una fresca mañana, hombres y mujeres honraron al ex gobernador y ex legislador que después de su muerte se convirtiera en símbolo del gobernante y hombre público anhelado por la ciudadanía de la provincia de Corrientes.

Luego de la suspensión por lluvia de la semana pasada, decenas de dirigentes de distintos colores políticos se congregaron en la plazoleta del extinto líder desarrollista.

En esta oportunidad quien tuvo a su cargo las palabras alusivas fue el doctor Ramón “Moncho” Leguizamón, quien aceptó la invitación de la comisión y la tomó como un honor, según remarcó.

De Piragine Niveyro dijo que fue un estadista ejemplar y un hombre singular por su claridad de visionario y por su empuje para conseguir los objetivos políticos que se propusiera.

“Es un deber de todo ciudadano sin distinción de banderías o ideologías políticas, tener la gratitud de recordar y reconocer como acto de estricta justicia, a quien como nuestro homenajeado, fue, es y seguirá siendo un ejemplo para las futuras generaciones”.

Don Fernando Piragine Niveyro gobernó Corrientes desde el 1 de mayo de 1958 hasta el 30 de abril de 1962. Posteriormente fue electo diputado nacional y falleció sorpresivamente a los 50 años, mientras defendía enérgicamente al ya derrocado presidente Arturo Frondizi en la sesión parlamentaria del 14 de agosto de 1964.

“El homenajeado ya tiene el juicio de la historia -agregó Leguizamón- y es altamente positivo en toda su gestión de gobierno, sus condiciones humanas y su grandeza personal, lo cual hace que ocupe un amplio espacio en la historia de Corrientes y de la Argentina”, dijo para finalizar.

La Comisión de Homenaje, en tanto, presidida por Yamil Machado, e integrada por Carlos María Botello, vice; Alejandra Seward de Panseri, secretaria, y José Raúl Pereyra, tesorero, como todos los años, dispuso en el lugar de las ofrendas florales propias y las que fueron llegando de familiares, amigos e instituciones de la provincia.