Piden modificaciones en el Plan Costero y una audiencia pública

En diálogo con ellitoral.com.ar, Anahí Lindstrom del Colectivo Hábitat y Florencia Rus de Turba, explicaron que "la ordenanza que se trata hoy no es un plan costero sino el cambio de Código de Planeamiento sobre el uso del suelo urbano".

Según comentaron, se tiene pensado habilitar contrucciones de hasta 35 pisos rompiendo con la morfología de la zona costera donde se pueden constuir hasta 24 metros, es decir, aproximadamente 8 pisos en excepción del sector sur que cuenta con habilitaciones especiales.

"Todos son terrenos nacionales y por lo que sabemos gran parte de las decisiones sobre los trabajos que se realizarán se harán en Buenos Aires y actualmente no están específicados en la ordenanza", dijeron.

Lindstrom explicó que según se pudo saber, en en ex Regimiento de Infantería 9 se construirían 12 torres, otros dos en la zona de vialidad y otros en Vías Navegables, lo que demuestra un "uso del suelo exagerado".

Además aclararon que los inmuebles serán inaccesibles para el 90% de los correntinos. "Se harán viviendas, comercios, oficinas de altísimos valores que no tiene en cuenta el déficit habitacional que actualmente tenemos en Corrientes", afirmaron.

Los diferentes colectivos piden que se hagan las modificaciones correspondientes al proyecto y que se llame a una audiencia pública-