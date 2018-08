Jornada de octavos de final en la Copa de Oro Zona Norte

La instancia de octavos de final correspondiente a la Copa de Oro Zona Norte que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón se disputará hoy en cancha de Hércules, con la presencia de varios equipos de la provincia, entre ellos, Victoria, Fénix, El Chimao de Paso de los Libres, y San Cristobal de Esquina. En tanto que Complejo Oriana y Comunicaciones definían anoche su suerte en la competencia.

En la víspera, se disputó la cuarta fecha de la etapa clasificatoria donde se enfrentaron 1 vs. 4 y 2 vs. 3 de cada grupo. Por la zona B, San Cristobal venció a José Hernández de Paraná 8 a 2 y de esa forma, junto a Victoria de Corrientes, que jugaba por la noche, avanzó a los octavos de final.

Mientras que El Chimao de Paso de los Libres también se aseguró la clasificación en la zona D, gracias al triunfo que consiguió sobre Makallé por 9 a 3. En ese mismo grupo, Deportivo Maipú de Mendoza ya había abrochado el pasaje a la primera ronda eliminatoria.

En tanto que en la zona E, Fénix (jugaba en horario nocturno) se vio favorecido por la victoria de Deportivo Brasil (Sáenz Peña) sobre Casil (Formosa) 5 a 2 para obtener su lugar en los cruces de octavos. Por su parte, en la zona F, Monumental de Itatí triunfó sobre El Porvenir de Ushuaia 5 a 2 y se sumó al lote de equipos que siguen en la lucha por el campeonato.

También, durante la jornada de miércoles, Plomito (Formosa) dio la nota y venció a Nolting (Metropolitana) 3 a 2 en el grupo C. Por su parte, Defensores de Olivos (Metopolitana) le ganó a Paso a Paso (Puerto Vilelas) 4 a 3 en el marco de la zona F. Mientras que por la zona A, El Bosque (Tucumán) superó a Godoy (Rosario) 2 a 0.

Al cierre de esta edición se disputaban el resto de los encuentros que definían los lugares vacantes para los octavos de final. Cuando concluía la jornada, entre los equipos clasificados, se procedería a armar una tabla de posiciones para definir las llaves eliminatorias.

La fase final de la Copa de Oro Zona Norte se disputará exclusivamente en cancha de Hércules. La jornada de octavos de final comenzará hoy a las 11.30. Para mañana están reservados los cruces de cuartos de final (a partir de las 17.30). Las semifinales se jugarán el sábado 25 (desde las 19.30) y la final está prevista para el domingo 26 (a las 19.30), previamente (desde las 17), se definirá el tercer puesto.