Asesinato del penitenciario: continúa la batalla legal por la tenencia de los niños

Mientras avanza la investigación por el asesinato del cabo penitenciario Gabriel Tichellio (32), su esposa, Lorena Encina (28) que se encuentra detenida, pretende reunir a todos sus hijos y que la tenencia la tenga su familia.

Los pequeños, de 9, 7 y 6 años, están separados desde que sucedió el crimen del agente penitenciario, a fines de julio.

Paola Gómez, abogada en lo Civil de Encina y su familia, dijo que los niños fueron llevados vivir a casas distintas de familiares paternos y maternos. Ella realiza acciones en la Justicia para que los niños vivan juntos bajo la tutela de sus abuelos maternos.

Con este propósito, la abogada relató a Radio Dos que ayer participó de una audiencia conciliatoria “entre mi cliente y la abuela de los chicos; esperábamos tener ya una solución, era nuestro objetivo, teníamos la esperanza de que los niños puedan volver a estar juntos porque están con la tía materna y la abuela paterna”. “Queremos que se solucione esta situación, porque se extrañan entre los hermanos”, dijo la letrada.

En este sentido, señaló que “mis clientes están mal porque no tienen contacto con el menor, las nenas le preguntan por el hermanito, porque eran muy unidos y ahora no se ven más”. “Lamentablemente la relación está quebrada, pero somos todos grandes y creo que podríamos llegar a un acuerdo por el bien común de los niños”, fundamentó.

Contó además que los niños “están con psicólogos y él tendría que decidir si es prudente que vean a la madre; creo que no hay impedimento legal para que vean a su madre”. “Vi a las dos menores que están en la casa de mi cliente, me dijeron que extrañaban a su hermanito y que lo querían ver”, dijo Gómez.

En este sentido, señaló que “nuestro objetivo es que los tres se reúnan de vuelta y hemos planteado que se comparta la tenencia de los niños, que se pongan de acuerdo en los horarios y días en un común acuerdo”. “La parte paterna reclama la tenencia de las dos niñas que están con la abuela materna, pero nosotras apuntamos a que podamos acordar las visitas”, explicó la abogada.

Finalmente, Paola Gómez señaló que “tenemos confianza de poder llegar a un punto medio entre los familiares para que los hermanitos se vuelvan a encontrar”.

Gabriel Tichellio estaba casado con Lorena Encina. La pareja tuvo tres hijos.

La investigación determinó que el agente penitenciario fue asesinado el jueves 26 de julio en el horario de la siesta, mientras dormía en la habitación de la planta alta de su vivienda.

Miriam Jara está acusada de ser la autora material. Con un mazo le habría propinado dos golpes en la cabeza a la víctima, quien falleció. Con la ayuda de Lorena Encina, subió el cuerpo a la camioneta Renault Kangoo. Luego abandonaron el vehículo con el cuerpo adentro en la zona de Maipú y Ruta Nº 12.