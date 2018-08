En el Colegio Nº 139 “Ambrosio de Acosta” todavía aguardan los arreglos prometidos

A fines del año pasado, en la Escuela Nº 139 “Ambrosio de Acosta” habían recibido la promesa de la construcción de tres aulas y un playón deportivo cubierto que se financiaría con fondos nacionales, además de otros arreglos menores. Salvo por un relevamiento hecho por operarios el mes pasado para la colocación de un bebedero y otras cuestiones menores, en la institución no tuvieron más novedades al respecto.

“Hasta ahora no pasa nada con los arreglos. Todavía no terminan de cumplir con los parches que prometieron”, señaló ayer a El Litoral el director del colegio, Juan Carlos Villordo.