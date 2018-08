Durante todos los años que estuvo al frente de la primera magistratura, Cristina Fernández de Kirchner dio sobradas muestras de inestabilidad emocional que afectaron sus relaciones personales. Al final de su mandato y golpeada fuertemente por la derrota en las urnas, decidió -fue una sorpresa para todos- no participar de la ceremonia de traspaso de poder.

Después, ya en el llano y alejada del poder, Cristina y sus adláteres prometieron “poner palos en la rueda” a la gestión de Cambiemos encabezada por Mauricio Macri.

Claro que lo que ella denominó “la década ganada” no fue tal. Por el contrario, la generalizada corrupción fue la característica principal de su gestión.

En la última elección legislativa, CFK logró una banca de senadora, haciendo valer sus fueros con lo que esquiva el accionar de la Justicia.

Aunque no quiera aceptar, la ex presidenta está acorralada por el tembladeral que sigue produciendo el caso de los cuadernos de las coimas. Por eso se vio obligada por segunda vez en menos de una semana a asumir su defensa. Primero rompió el silencio cuando se habló de un decreto comprado. Y ahora lo hizo frente a la nueva cita del Senado para tratar después de algunos fracasos el pedido de allanamientos a sus domicilios.

En una clara muestra de su inestabilidad emocional, envió una carta a los bloques del Senado en la que asegura que no tiene problemas en que el cuerpo autorice los allanamientos a sus propiedades, tal como lo pidió el juez Claudio Bonadio.

Pero la actual senadora lo hizo con distintos pedidos, desde que no haya cámaras de televisión ni fotográficas a que el juez Bonadio “no rompa nada”. Y también apeló a la ironía como cuando habla de la posibilidad de que encuentren “piedras preciosas”.

Reclamó que “no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona”.

Pidió que “estén presentes mis abogados, al efecto de garantizar mi defensa y el control de legalidad de los mismos”. También que “esté presente un senador o senadora, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo”.

Con mucho de ironía, algo tan común en la ex mandataria, pidió que “se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas. Para ser más clara señores senadores y señoras senadoras: si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal”.

Asimismo exigió “que Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock. Debo aclarar que en mis viviendas se empleó esta forma de construcción, especialmente en mi casa de El Calafate. En esta solicitud no me moviliza sólo impedir el daño material que puedan llegar a ocasionar”.

Seguramente Cristina Kirchner se habrá sorprendido por la multitudinaria concentración del miércoles a la noche frente al Congreso para reclamar no solamente la habilitación de la medida judicial: con consignas contra la corrupción de la larga década kirchnerista, pidieron también el desafuero de la ex presidenta, la aprobación de la ley de extinción de dominio y que “devuelvan lo robado” durante la era K.

La concentración fue convocada por redes sociales. Pero la concurrencia, si bien tuvo un perfil de claro rechazo al peronismo en general y de apoyo al Gobierno actual, trascendió largamente cualquier expresión partidaria.