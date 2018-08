Motoqueros piden el pase a archivo del proyecto que pretende patentar los cascos

A una semana de la convocatoria en repudio al proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante que propone que en los cascos de los motociclistas se adhiera en letras y números reflectantes la identificación del dominio, desde la comunidad motoquera informaron que hoy presentarán un petitorio solicitando el pase a archivo de la iniciativa legislativa.

El proyecto del concejal Juan Enrique Braillard Poccard establece una modificación del artículo 75 de la ordenanza 3.202, que implica que en los cascos de los motociclistas figure la identificación alfanumérica del dominio. La iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión pasada del Concejo Deliberante y fue girada a la comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político, y desde el sector de los motoqueros entregarán hoy un petitorio solicitando su pase a archivo con el propósito de que no se trate y sea desestimada.

Sobre la iniciativa legislativa y los pasos a seguir tras la juntada que organizaron el lunes en costanera Sur para recolectar firmas en rechazo, desde la comunidad motoquera indicaron a El Litoral que “mañana (por hoy) concurriremos al Concejo Deliberante algunos de los integrantes e ingresaremos a través de mesa de entrada el petitorio solicitando el pase a archivo a fin de evitar que sea tratado en un futuro”.

“Contamos con más de 200 firmas que avalan el rechazo del proyecto que no tiene razón de ser, dado que lo único que va a generar es aumentar la violencia contra el dueño de la moto, ya que los delincuentes también intentarán quedarse con el casco”, indicaron.

Cabe recordar que el jueves pasado se entregó un petitorio en repudio al proyecto por considerarlo “inconstitucional, discriminatorio, estigmatizante, antojadizo, irreflexivo y absurdo”, como así también con falta de asesoramiento, dado que la iniciativa ya fue rechazada en varias provincias.

En cuanto al avance en un trabajo en conjunto con el autor del proyecto, desde el sector indicaron que no recibieron ninguna invitación para abordar el tema.

Por su parte, el concejal Braillard Poccard dijo a El Litoral que “el proyecto todavía no se trató en la comisión, sigue ahí y cuando haya novedades las mismas serán informadas”.

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo informado, el proyecto pretende aportar más herramientas para contrarrestar el accionar de los “motochorros” y en materia de seguridad vial, dado el poco uso del casco en los motociclistas.