Nación insiste en que Perugorría devuelva los $11 millones y en la Comuna evaluarán medidas

Tal como informó este diario en ediciones anteriores, desde Nación había solicitado que el Municipio de Perugorría presente las rendiciones por $11 millones que recibió para obras destinadas a mejorar los servicios de agua potable y cloacas. El intendente Ramón Castellanos había anticipado que ayer se reuniría con funcionarios, tanto de la Oficina Anticorrupción como de Enhosa, para explicarles que no poseen documentaciones que acrediten los gastos, porque los recursos arribaron antes que se iniciara la actual gestión, en diciembre del año pasado.

Si bien el objetivo del citado Jefe comunal era pedir que esa deuda heredada le fuera condonada, esa posibilidad –al menos por ahora- fue desestimada desde el ámbito nacional.

“En la Oficina Anticorrrupción nos atendieron bien, nos agradecieron el haber acudido enseguida para explicar cuál era la situación. Luego también dialogamos con la asesora legal de Enohsa, Gabriela Tamame, quien nos manifestó que no nos pueden condonar porque sino tendrían que hacer lo mismo con otros que estén en la misma situación que nosotros”, comentó Castellanos sobre las gestiones que realizó en la Capital Federal.

Precisamente durante el último encuentro citado, ya le informaron que la próxima semana llegará al Municipio una carta documento exigiendo la devolución de los $11 millones. Y la sugerencia es que la Comuna responda con una propuesta de plan de pagos.

“Entendemos que ellos quieren recuperar dinero del Estado que no fue utilizado para el fin previsto. Pero la verdad es que no podemos reintegrar ese dinero, es muchísimo”, expresó el intendente, quien reiteró que pagar esa deuda heredada implicaría cerrar la Municipalidad por al menos siete meses.

“Lo peor de todo esto es que se trata de dinero que mandaron en el 2011. Ellos estuvieron dos años en el Gobierno (Nación) antes de que terminara su mandato la ex intendente Angelina Lesieux y resulta que no le pidieron que devuelva el dinero y sí nos piden a nosotros que asumimos en diciembre del 2017.

Desde que llegamos estamos pagando cuentas que nos dejó la gestión anterior”, aseveró Castellanos, quien no ocultó su malestar por la situación. “Siento una impotencia, una bronca porque no puede ser que ellos recibieron la plata y ahora todo el pueblo de Perugorría tenga que devolverlo”, destacó. No obstante aclaró que “no me voy a dar por vencido, no voy a permitir que nuestro pueblo se hunda”.

Por eso, el Jefe comunal manifestó que anoche trataría de descansar y hoy evaluarían las medidas a seguir. “Ahora estoy muy indignado. Mañana con la cabeza un poco más fría, me sentaré con los asesores legales para ver qué podemos hacer”, afirmó el Intendente.

Entre las opciones figura acudir a la Justicia pero también dijo que solicitará al gobernador Gustavo Valdés para que actúe de mediador entre la Municipalidad de Perugorría y la Nación. “Estoy convencido de que él entenderá nuestra situación y lo que significaría para nuestro pueblo tener que devolver $11 millones que lo recibieron ex funcionarios y que no sabemos en qué los gastaron”, concluyó Castellanos en diálogo con El Litoral.