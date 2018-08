Pidieron que se eleve a juicio el caso del portero acusado de abuso

Solicitaron que se fije fecha para el debate de la causa donde una alumna de 13 años denunció a un empleado de ordenanza del terciario de la Escuela Normal “Juan Pujol” por intentar abusar sexualmente de ella.

Cabe recordar que la jueza de Instrucción Nº 1 de Corrientes, Norma Beatriz Agraso, dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva contra el portero acusado de intentar violar a una alumna de 13 años en el sector sanitario de la Escuela Normal “Juan Pujol”, en un hecho, según la denuncia, ocurrido a mediados del 2014.

La magistrada correntina lo halló responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa (art. 119 párrafo 3º del Código Penal Argentino). La medida incluyó la prisión preventiva, que no se hizo efectiva porque la misma jueza le había otorgado, bajo caución, el beneficio de la excarcelación. Fue en diciembre de 2014 cuando Agraso consideró que el imputado, ya para ese entonces, luego de haber instruido gran parte de la producción de las pruebas y testimoniales, no iba a entorpecer la investigación y que no existía peligro de fuga.

La novedad, a cuatro años del hecho denunciado, es que el Juzgado solicitó la elevación a juicio de la causa y hay expectativas por lo que suceda en el debate, ya que había controversia entre la decisión de la jueza y el pedido de la Fiscalía, que había solicitado que el portero espere el juicio en prisión.