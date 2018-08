Preocupado por lo que significará que la Municipalidad de Perugorría tenga que devolver cifras millonarias a Nación, el intendente Ramón Castellanos manifestó que solicitará ayuda al gobernador Gustavo Valdés para que oficie de mediador. Una vez más, intentarán llegar a un acuerdo a través del diálogo. Caso contrario, la Comuna llevará el caso ante la Justicia.

Tal como informó este diario en su edición de ayer, la representante legal de Enohsa le expresó al Jefe comunal que no pueden condonarle la deuda, porque sino tendrían que aplicar la misma medida con otros municipios que están en la misma condición. Y les anticipó que la próxima semana llegará una carta documento a la Municipalidad, exigiendo el reintegro de los $11 millones.

Al mismo tiempo les sugirió que cuando respondan, lo hagan presentando un plan de pagos.

“No tenemos esa cantidad de dinero y aunque lo abonemos en cuotas también será imposible devolverlos, porque tendríamos que cerrar la Municipalidad por varios meses. Y lo más preocupante es que no sería el único reintegro que tendría que hace la Municipalidad”, aseveró Castellanos en diálogo con El Litoral. Tras lo cual anticipó que “además de los $11 millones ya anticiparon que nos reclamarán otras cinco rendiciones”.

Agua y cloacas

La imposibilidad de rendir cuentas, según lo explicado por Castellanos, responde a que la gestión anterior no les dejó documentación que acredite los gastos y tampoco estarían las obras para las cuales se giraron los recursos.

“Los $11 millones que ahora reclaman fueron enviados en el 2011 para supuestamente extender la red de agua potable y la de cloacas, lo cual incluía una planta de tratamiento”, precisó Castellanos, quien remarcó que “pero no se trata sólo de que no hay facturas que acrediten los gastos, sino que las obras no están”.

Sobre esto explicó que sólo un 20% de la población está conectada a la red cloacal que desemboca en el arroyo María Grande. “Antes había un cilindro inmenso con dos turbinas, pero después sacaron todo eso porque supuestamente iban a realizar piletas para el tratamiento de efluentes cloacales. Nunca hicieron esa obra, sólo un pozo del cual luego sacaban piedras para ripio”, recordó el Intendente de Perugorría.

Tras lo cual indicó que esa situación data de varios años atrás.

Por eso reiteró que está sorprendido que la Municipalidad tenga que devolver un dinero que fue enviado hace siete años atrás y que el reclamo se realice recién ahora “cuando los que estuvieron en el Gobierno Municipal cuando llegó ese dinero, terminaron sus mandatos en diciembre del año pasado”, remarcó.

Querella

A su vez, Castellanos anticipó que la próxima semana el Municipio hará una presentación judicial, para que se investigue quién o quiénes son los funcionarios que recibieron recursos de Nación y en qué los emplearon.