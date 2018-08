“Tenemos tres equipos de limpieza trabajando las 24 horas”

Después de la presentación de Tassano, fue el turno del representante de Forever Pipe, Sergio Carruega. “Nuestra empresa tiene 25 años de trayectoria, es líder en Latinoamérica en rehabilitación de cañerías, trabajamos con ductos pluviales, cloacales y fluviales”, destacó.

“Estamos presentes en las principales zonas de saneamiento de Argentina y de países limítrofes, tenemos oficinas en Chile, Uruguay y Ecuador. Nuestra especialidad es ir donde hay problemas graves”, sostuvo, y destacó que la firma intervino tras daños en ductos por el terremoto en Ecuador, aludes en Comodoro Rivadavia y rehabilitación de cañerías.

“Utilizamos sistemas que no impiden que los autos circulen, dando respuestas efectivas para una ciudad con constante movimiento como es Corrientes, con avenidas como Poncho Verde, 3 de Abril, que no se pueden cortar el tránsito”, recalcó Carruega.

“Estamos avanzando, creyendo que ese esquema nos está sirviendo, el de reunir la información, de documentarla. Esto va a servir para el futuro, y cuando hablo de futuro me refiero a cuando una persona dentro de diez años venga a preguntar ‘¿y el sumidero que está en Ferré y España cuántas veces fue limpiado?’ Y ahí va a estar el registro, la fotografía del sumidero, del nexo que es el caño que une el sumidero, información histórica que va a ser muy importante para el futuro”, ejemplificó.

“Estamos trabajando para el futuro, limpiando pero al mismo tiempo avanzando”, aseguró el representante de la firma.