La Justicia allanó a CFK en la Recoleta y Río Gallegos

Los operativos policiales para allanar las tres propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner comenzaron ayer al mediodía, luego de la autorización del Senado para cumplimentar el pedido del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como cuadernos de las coimas.

El primer domicilio allanado, con un importante despliegue de efectivos de la policía federal y gendarmería, personal de la división explosivos y canes, fue el de Recoleta, ubicado en Juncal 1306. En las inmediaciones del lugar se congregaron decenas de militantes de Unidad Ciudadana, aunque la ex mandataria no estuvo en el interior del departamento, ya que decidió permanecer en la casa de su hija Florencia, en el barrio porteño de Constitución, y luego en el Instituto Patria.

El mismo procedimiento se inició en Río Gallegos a las 14.45, en la calle Mascarello 441, y finalizó luego de las 19. Se espera que hoy ocurra lo propio en El Calafate, en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches.

Minutos después de iniciarse el allanamiento en el departamento de Recoleta, el abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la senadora Cristina de Kirchner, denunció que no le permitieron presenciar el procedimiento y que planteará la nulidad de todo el procedimiento.

“Por disposición del juez Bonadio fui obligado a retirarme del domicilio y así evitar que, como abogado defensor, controle el procedimiento”, señaló el letrado, quien remarcó que debido a esto el allanamiento “es ilegal”. En este sentido, Beraldi agregó: “Una vez más se pone en claro que estamos ante una farsa y no un procedimiento judicial. Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y a requerir el juicio político del magistrado”.

Un día antes de la sesión en la que el Senado autorizó por unanimidad los allanamientos, Cristina Kirchner había requerido que se le reclamara al juez la presencia de sus abogados en el departamento cuando se desarrollara el procedimiento, además de dos senadores designados por ella y que no se realizaran filmaciones, entre otros pedidos. Sin embargo, los requerimientos de la senadora no fueron incluidos en el dictamen que se aprobó, dado que 47 senadores votaron a favor de mantener el documento original y solo 20 votaron por incluir las solicitudes de la ex presidenta.

Otero, allanado y preso

La causa por los cuadernos de Oscar Centeno sumó novedades. Ayer por la mañana fuerzas policiales realizaron un allanamiento en el departamento en Puerto Madero del empresario Néstor Otero, que tiene la concesión de la terminal de Retiro. Como resultado del operativo en el lugar se encontraron tres cajas fuertes, en las que hallaron un millón de dólares en billetes, un millón de pesos y joyas.

El empresario no respondió preguntas y presentó un escrito junto con su abogado donde negaba haber tenido cualquier tipo de relación con los bolsos que recolectaba Roberto Baratta para el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

A pesar de su negativa a declarar y de haber desmentido lo que indican los “cuadernos” de Centeno, Otero tiene el antecedente de la confesión del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien admitió haber recibido dinero por parte del empresario.

El juez Bonadio denegó ayer la excarcelación y el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado la defensa de Otero.