Nuevos allanamientos en Sauce y eximición de prisión para una hija de la ex intendenta

En Sauce la semana pasada ya se realizaron allanamientos vinculados a la causa judicial por la que permanecen detenidos varios ex funcionarios de Perugorría. El último miércoles se realizaron nuevos procedimientos y además fue concedida la eximición de prisión solicitada por una de las hijas de la ex Jefa comunal, Angelina Lesieux. “A diario trabajamos junto con el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá y el Ministerio Público Fiscal para poder arribar a la verdad”, expresó la fiscal Alejandra Talamona al ser consultada por este diario sobre allanamientos que se concretaron el último miércoles en inmuebles emplazados en Sauce. Allí, indicó, se secuestraron antenas. Estas habrían sido parte del programa nacional TDA.

También en la misma jornada, el Juzgado de Instrucción dio lugar a la presentación que realizó una de las hijas de Lesieux. “Le fue concedida la eximición de prisión. Ella ya está imputada por presuntamente formar parte de una asociación ilícita y lavado de activos”, explicó Talamona.

En tanto, el abogado defensor de la joven, Marcelo Hanson, expresó a este diario que “sabíamos que la fiscal pidió la declaración indagatoria de ella y si bien aún el juez no concedió ese requerimiento, consideramos que era conveniente solicitar ya la eximición”. Con respecto a esto recordó que “por supuesto la solicitud fue concedida con el previo compromiso de cumplir con las tres condiciones correspondientes para este tipo de casos: fijar domicilio legal para ser notificada, presentarse ante el Juzgado cuando las autoridades así lo requieran y del 1 al 10 de cada mes deberá presentarse en la oficina judicial a firmar un libro que está habilitado para quienes están con eximición de prisión”.

En este contexto, la fiscal expresó a este diario que “las actuaciones que se están realizando son por investigaciones relacionadas con la causa original que va teniendo ramificaciones por otros ilícitos y también a otros imputados”. Por eso, remarcó que “como se sigue investigando pueden surgir nuevas imputaciones y causas paralelas a la principal que están estrechamente vinculadas a la asociación ilícita conformada para perjudicar el patrimonio de la Municipalidad de Perugorría”.

Descartaron apelación

Por otra parte, al ser consultado sobre si apelaron el fallo de la Cámara de Mercedes que semanas atrás rechazó la excarcelación de los ex jefes comunales Jorge Corona y Angelina Lesieux, Hanson manifestó que “se resolvió no hacer un nuevo planteo”.

En este punto, agregó que “pretendemos que se pueda avanzar en la etapa de instrucción para llegar al juicio en el menor tiempo posible. Así, podrán defenderse para ser absueltos o tener al menos la menor pena posible”.