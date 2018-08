Promoción de derechos entre jóvenes no escolarizados

El plan nacional de prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) echa raíces en Corrientes, ya que sigue sumando espacios de promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos. Concretamente, porque en 28 escuelas secundarias de la ciudad funcionan asesorías, se brindan consejerías en los centros de salud y a estos dispositivos se sumarán puestos preventivos en los Centros de Promoción del Menor y comedores oficiales.

De esta forma se espera brindar promoción de los derechos en un contexto comunitario, con énfasis especial en los adolescentes no escolarizados. El propósito es que dichos jóvenes puedan acceder a los servicios de salud y, a través de diferentes actividades, aprender los derechos sobre el cuidado del cuerpo, contar con espacios de prevención del abuso y del embarazo no intencional.

Así lo explicó el director de la Niñez y Familia, Manuel Santamaría a El Litoral: “El plan es articulado entre Educación, Salud y Desarrollo Social. Nosotros empezamos con las acciones para implementarlo en los Centros de Promoción del Menor de Capital y de Goya. Para ello, en primer lugar entrevistamos a los directivos a fin de identificar a los niños, niñas y adolescentes no escolarizados, ya que serán nuestra población objetivo. Luego hemos hecho un mapeo de los recursos institucionales que tiene la comunidad. Mientras que ahora estamos planificando las posibles acciones que vamos a desarrollar; y también hemos recibido a técnicos de Nación del centro de referencia, quienes llevarán adelante la selección de los talleristas que conformarán los espacios de prevención”.

Puntualmente, en una primera etapa los espacios preventivos funcionarán en los Centros de Promoción del Menor y tres comedores de Capital. “Tenemos previsto que funcione en los centros del barrio Esperanza, Virgen de los Dolores, Anahí y San Marcos. En todos ellos se hizo el relevamiento. Además, tenemos previsto que funcione en tres comedores de la ciudad”, precisó Santamaría, quien destacó que las mismas actividades se desplegarán en Goya.

Actividades

Con un enfoque que comprende la perspectiva de género, la valoración de la afectividad y el respeto por la diversidad, el director de Niñez y Familia comentó que alistan una serie de actividades para generar, en una primera etapa, la vinculación comunitaria.

“Estamos planificando acciones que compartirán todos los centros. La idea es desarrollar cine-debate para abordar diferentes temáticas; campamentos para realizar guitarreadas, fogones, talleres de salud sexual y reproductiva; y tenemos previsto hacer festejos de cumpleaños cada me para crear espacios de vinculación entre los adolescentes y los especialistas; otra de las actividades son las deportivas no competitivas”, comentó el funcionario.

Una vez que cuenten con profesionales asignados para cada centro, se desplegarán las actividades de prevención y estiman que podrían comenzar en septiembre. En este sentido, Santamaría indicó: “Las actividades se desarrollarán de a poco, primero hay que generar una vinculación gradual con la comunidad, por lo tanto, siempre se brindarán talleres a partir de actividades lúdicas y recreativas. El objetivo principal es que los chicos asistan a los centros de salud y para ello también vamos a conseguir turnos reservados (respetando su privacidad)”.