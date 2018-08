Racing podría escalar hoy a la cima de las posiciones en Paraná

Racing visitará hoy a Patronato en el inicio de la tercera fecha de la Superliga en el cual intentará lograr su primera victoria fuera de casa con ausencias importantes, que serán preservados para el partido ante River por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella que será controlado por el árbitro Fernando Espinoza y que irá televisado por la señal deportiva de cable FOX Sports.

Patronato cayó en su visita a San Martín de San Juan por 1 a 0, necesita sumar de a tres debido a que está en zona de Descenso y el técnico Juan Pablo Pumpido tendrá una baja importante ya que no tendrá disponible a Facundo Barcelo.

El delantero sufrió un esguince de ligamento lateral grado 2 de su rodilla izquierda tras recibir un golpe en el partido y para recibir a Racing será reemplazado por Ezequiel Rescaldani.

Racing, en tanto, venció a Vélez como local por 2 a 0 en la jornada anterior de la Superliga y el entrenador Eduardo Coudet decidió realizar seis variantes en relación a los once que salieron a disputar ese encuentro.

Dos de ellas serán en el ataque, donde no estarán Lisandro López y Gustavo Bou debido a que Coudet pretende tenerlos al cien por cien para el partido ante River que se jugará el próximo miércoles 29 de agosto en el estadio Monumental.

Además Coudet dispuso que Iván Pillud ingresará por Renzo Saravia mientras que Marcelo Díaz irá por Nery Domínguez, Augusto Solari por Matías Zaracho y Guillermo Fernández por Neri Cardozo.

Los restantes cotejos

La tercera fecha de la Superliga también tiene previsto estos partidos para hoy: 19, Belgrano vs. Estudiantes (Nicolás Lamolina); 21, Independiente vs. Defensa y Justicia (Jorge Baliño) y también a las 21 jugarán Atlético Tucumán frente a Colón (Pablo Echavarría).