Tassano presentó avances del Plan Hídrico, que pone a Corrientes “de cara al futuro”

Ante un colmado salón de fiestas del Club de Regatas, el intendente capitalino Eduardo Tassano presentó ayer las tareas realizadas en el marco de la primera etapa del Plan Hídrico. Aseguró que son “obras que no se ven”, pero que van a poner a Corrientes “de cara al futuro”. Lo acompañaron representantes de la empresa Forever Pipe, que explicaron de qué modo están llevando adelante la limpieza de los ductos y cómo será el proceso de rehabilitación de los mismos.

Detalló las acciones llevadas adelante por la Municipalidad de Corrientes, y resaltó que se trata de “obras que no se ven”, pero que “garantizarán un crecimiento en la transformación de Corrientes en la ciudad del futuro que buscamos”. Seguidamente hizo uso de la palabra el director comercial de Forever Pipe, Sergio Carruega, asesor ambiental y senior en gestión comercial (ver recuadro).

“Esto es algo que nos venían reclamando y que se refería a cómo estábamos trabajando en limpieza y desobstrucción de la red de pluviales existentes”, comenzó señalando el jefe comunal, que comentó también la manera en que surgió este plan para la ciudad. “La empresa Forever Pipe nos hizo la propuesta de limpieza y desobstrucción de los tubos y de reparación de los mismos, con un sistema que se hacía por dentro, con pantallas y robots”, recordó. “Ver por dentro los ductos, limpiarlos, repararlos, me parecía increíble”, reconoció.

Aseguró que seguirán avanzando en los trabajos para evitar inundaciones a futuro. “Las inundaciones era otro tema que teníamos, en el marco del cambio climático. Empezamos a trabajar en el esquema de mitigación y adaptación”, recordó.

“Tras la gran inundación de 2017, donde un 40 por ciento de la ciudad quedó anegada, nació el Plan Hídrico. En ese camino avanzamos con (Sergio) Carruega y todo esto lo hablamos con el gobernador Gustavo Valdés, que siempre estuvo paso a paso acompañándonos en el camino, y más allá de las obras que nos preocupan, compartió de entrada esta forma de trabajar de esta empresa”, destacó.



Trabajo inédito

Destacó además que al inicio de su gestión se encontraron con desorden en la ciudad y con falta de información. “Siempre se hablaba de los sumideros, pero no había información en lo que es el enfoque hídrico, nadie hablaba de la red y los conductos”, precisó.

“Empezamos junto con el gobernador a hacer algo inédito en Argentina, traer a esta empresa, lo cual también se está haciendo en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y ahora en Corrientes”, recalcó Tassano.

“De qué ciudad turística, universitaria, administrativa se puede hablar, si la ciudad por una lluvia se inunda y no hay clases, no anda el transporte público y no drena el agua”, cuestionó. “Para Corrientes es básico este tema, lo asumimos, tomamos la decisión y lo hicimos”, enfatizó.

El secretario de Infraestructura, Nicolás Diez, señaló que paralelamente a estas acciones “la Municipalidad con equipos propios y tercerizados está trabajando en diferentes barrios en canales secundarios y terciarios”. Además sostuvo que “hay que atacar los problemas de raíz, esto significa hacer las obras complementarias que no se hicieron en su momento para que los contribuyentes de la ciudad no tengan los problemas que desafortunadamente suceden con 30 o 40 milímetros de agua caída”.

Presencias

En un salón repleto, junto al intendente estuvieron el secretario de Infraestructura, Nicolás Diez y el subsecretario de Obras Hídricas y Proyectos Especiales, Luis Tassano. Además, participaron del encuentro el viceintendente, Emilio Lanari, y secretarios y subsecretarios del gabinete municipal.

También se hicieron presentes autoridades nacionales; legisladores provinciales; concejales, representantes de consejos de profesionales, empresarios, de Cáritas, Cruz Roja, de la UTA; de la Unne y UTN, y representantes de medios de comunicación.