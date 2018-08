Treise aseguró que Regatas será un equipo competitivo

Para Jonatan Treise será una nueva temporada en Corrientes, aunque ahora defenderá los colores de Regatas Corrientes después de conseguir con San Martín el título del Súper 20 y el sub campeonato en la Liga Nacional de Básquetbol. “Quería seguir estando en los primeros planos. Así que me motivó la parte deportiva, y con la llegada de Lucas (Victoriano) uno también puede seguir aprendiendo, por lo tanto estoy contento y feliz de desembarcar en Regatas”, sentenció el base misionero.

Treise nació el 1 de febrero de 1985 en Leandro N. Alem y tiene una larga experiencia en la Liga dado que jugó, entre otros clubes, para Quimsa, Libertad, Boca, Hispano y San Martín.

Ahora, en Regatas afirmó que está “encantando de estar en un club con la trayectoria que tiene Regatas. Estoy muy motivado y seguro de que va a ser un equipo competitivo”. En plena pretemporada, el base busca “seguir creciendo en la parte física y basquetbolística, después entablando conversiones con Lucas para empezar a captar el mensaje que él quiere tanto para el grupo, como individualmente”.

En tanto respecto a la primera charla con el DT Lucas Victoriano, señaló: “Me gustó y me llamó la atención el hincapié que hace en la parte humana, y en la parte de trabajar como equipo en todos los aspectos”.

Por último agregó: “Victoriano tiene un recorrido muy largo como deportista, y está dando sus primeros pasos como entrenador. El año pasado lo hizo muy bien. Así que fue muy nutritiva la primera larga charla que tuve con él”.

Regatas Corrientes, que espera sumar a sus foráneos (Jevonlean Hedgeman y Anthony Smith) en los próximos días, debutará en el Súper 20 el próximo martes 25 de septiembre cuando recibirá a La Unión de Formosa.