“Queremos flan es Baradel pidiendo el 21% de aumento para los docentes”

Luego de que su show “De qué no se puede hablar?” fuera suspendido en Salta y en Tucumán por negar la dictadura y arremeter contra las Abuelas de Plaza de Mayo, el humorista Alfredo Casero ayer se refirió nuevamente a su metáfora del flan y lo ejemplificó con críticas al salario de los docentes.

“Queremos flan es (Roberto) Baradel. (El gobierno dice) no tenemos el 21 (de aumento), tenemos el 18. ¡Queremos flan! ¿De dónde lo sacás? No hay plata, está todo quemado. Bueno, le voy a pedir prestado a esta señora. Así dejamos que el tiempo pase y nos vamos agujereando”, explicó ayer Casero en declaraciones radiales.

Los gremios de docentes bonaerenses anunciaron un paro de 72 horas a partir del martes en rechazo de la oferta salarial del 19% y el pago de material didáctico, con el que se elevaba la mejora al 20,7% hasta septiembre.