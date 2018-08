Alertan sobre “nuevas irregularidades” en el PL

Los integrantes de la línea “Por Siempre Liberales” renovaron ayer sus críticas ante la actual conducción del Partido Liberal y alertaron sobre “nuevos procedimientos irregulares”.

“Las autoridades del Partido Liberal, que ocupan posiciones directivas, a las que llegaron con procedimientos fraudulentos, sin el voto de los liberales, cuya anulación está en trámite ante la Cámara Electoral Federal, incurren en nuevos procedimientos tramposos”, dijeron a través de un comunicado.

“Convocaron a una Convención General para el sábado 25 de agosto (hoy), a fin de declarar la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica partidaria”.

“A 48 horas de su realización, en el Partido Liberal aún no se ha difundido la lista de convencionales oportunamente aprobados por la cuestionada Junta Electoral partidaria. Muchos de los que serían convencionales no han sido citados formalmente. Tampoco se conocen los artículos que serían objeto de las reformas”.

“Todos son procedimientos espurios que buscan favorecer a unos pocos, en detrimento de la enorme mayoría de liberales. Su acción se agota en maniobras y procedimientos electorales, olvidando las obligaciones superiores de los partidos políticos, los que deben buscar satisfacer el interés general, proponer iniciativas de bien público y defender ideales y valores que dignifican la vida”.

“El país está inmerso en una lucha en defensa de la honestidad en la función pública y en la actividad privada, como de franco combate a la corrupción que ha dominado sistemáticamente el escenario nacional en los últimos años”.

“El apoyo de quienes irregularmente conducen al Partido Liberal al sistema de corrupción, hoy en dolorosa evidencia, alejó a miles de afiliados de todo apoyo a los candidatos del partido, colocándolo, como hoy está, en riesgo de perder la personería política si no obtiene el 3% de los votos que se emitan en los próximos comicios del año 2019”.

“A los liberales les decimos, la lucha por recuperar los valores que hicieron grande al partido, no ha concluido, esto recién comienza, no cejaremos en nuestro empeño por la identidad partidaria, que esta conducción se empeña en no representar”, concluyeron.