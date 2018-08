Clase pública en el centro para reclamar por el financiamiento de las universidades

En el NEA, el piso salarial de un docente universitario con dedicación simple no alcanza el mínimo, vital y móvil. Este año, el Gobierno nacional ofreció un aumento del 15 por ciento en tres cuotas para el sector. Las federaciones sindicales rechazaron la propuesta, en un escenario donde la inflación superaría el 30 por ciento; además, reclaman mayor presupuesto para los claustros y la ciencia. Ayer culminó la tercera semana de paro y de protesta, y el conflicto continúa abierto.

En este marco, docentes y estudiantes llevaron el reclamo a la plaza Vera. Realizaron una clase pública organizada por la Coordinadora en Defensa de la Educación Pública, conformada por alumnos autoconvocados, agrupaciones estudiantiles -en su mayoría de izquierda- y colectivos de mujeres, con adhesión de gremios docentes, Adiunne y Codiunne. La movilización también congregó a representantes sindicales provinciales. Muchos recordaron “El Correntinazo” y machacaron con críticas a Mauricio Macri. Algunos ilustraron con historias particulares el logro de una lucha colectiva para acceder a un derecho, como la del abuelo analfabeto que ayudó a construir una universidad pública, o las de no comer para comprar apuntes.

“En las escuelas estamos en emergencia edilicia. No sólo hablamos de salarios sino también de condiciones dignas de trabajo, de condiciones básicas para que los pibes puedan estudiar”, expresó Milagros Galarza del PTS. “Nos vendieron el cambio, cuando el Estado de bienestar es la mejor opción. A mí me permitió volver a estudiar”, manifestó a El Litoral Marilyn Mollá, estudiante de Comunicación Social y militante del Movimiento Universitario de Izquierda. Oriunda de un paraje rural de Empedrado, a sus 35 años pudo regresar a las aulas y agradece a la universidad pública la posibilidad de formarse.

“Estamos en un momento histórico. Este movimiento es de lucha por la educación pública”, sostuvo el secretario gremial de Adiunne, Maximiliano Román, durante la clase pública. Entre los oradores, confluyeron los reclamos por la educación pública y gratuita en todos sus niveles, como así la delicada situación de los trabajadores de otras áreas gubernamentales que recibieron telegramas de despido durante la semana.

En las universidades nacionales hubo subejecución de presupuesto y, según denunciaron los sindicatos docentes, la deuda del Ejecutivo nacional con las casas de altos estudios y los organismos científicos rondaría los 4 mil millones de pesos. “María Eugenia Vidal dijo que los pobres no van a la universidad. Los pobres igual vamos, tenemos hambre pero igual vamos a la universidad”, enfatizó una de las estudiantes presentes. “Es necesario problematizar dentro de los claustros. Hay falta de conciencia de los docentes como clase trabajadora”, manifestó el docente e investigador Pablo Barbetti. “Nos nos autoengañemos, porque tenemos títulos o una trayectoria académica no dejamos de ser trabajadores”, manifestó el docente e investigador Marcelo Graciosi.

“Las universidades dejaron de ser gratuitas cuando los alimentos aumentaron el doble y los alquileres se hicieron impagables para los estudiantes del interior”, expresó Noelia Moreyra del Frente de Comunicadoras del Chaco. La periodista destacó la formación en la universidad pública por el compromiso social que ésta genera.

Durante la clase, la docente Rocío Navarro se solidarizó con los trabajadores de Agricultura Familiar. La próxima semana se realizará una movilización en Resistencia que congregará a trabajadores estatales de otros estamentos.

El reclamo en contra de las políticas de ajuste en el Estado nacional crepitaba en medio de la clase. Pancartas y estudiantes abrazaron el espacio público. Alumnos de la FES repartían chocolate con la consigna “Con hambre no se puede estudiar”. Los recibió una niña que entregaba tarjetas a cambio de monedas. Eran muchos los que transitaban por la misma plaza.