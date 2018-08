Crespo: “Mi convivencia con Bielsa era imposible”

A pesar de disculpar a Marcelo Bielsa por sus dichos, el ex delantero de la Selección Argentina, Hernán Crespo volvió a arremeter contra el entrenador y dejó en claro lo complicado que era el día a día entre ambos: "Mi convivencia con Bielsa era imposible", dijo.

"Hay una autocrítica, pero no tan profunda. Como dije en su momento, la relación desde que nos conocemos, desde el inmaduro al maduro, va desde desde el '99 cuando me vino a ver a Parma hasta el 2004. No fue una única frase", dijo Crespo en diálogo con Fox Sports.

"Yo siempre fui muy claro y de frente con él. Esto no tiene nada que ver con lo futbolístico. Habría que entrar en detalles, pero son potentes y no está bueno", aclaró. "Bielsa trajo ese tema en una conferencia de prensa sin los detalles. La situación con él fue más profunda de lo que fue descripta y la importancia merecía otro contexto. Hubiese preferido que se disculpara conmigo en un café", cerró.