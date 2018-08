Evalúan prohibir la apertura de nuevos locales nocturnos en el área urbana

Con el crecimiento poblacional, especialmente de jóvenes que concurren a estudiar a Santo Tomé, también va en aumento la oferta de distintos espacios de recreación, tales como locales bailables, pubs y bares. Esto genera una serie de reclamos por parte de los pobladores no sólo por la contaminación sonora sino también por una serie de inconvenientes que se generarían en el tránsito dentro del área urbana.

En respuesta a estas cuestiones, el concejal Juan Marelli presentó un proyecto para modificar el Código de Nocturnidad sancionado en el 2014. “Hasta ahora la limitación que está vigente para la instalación de locales bailables, peñas u otro tipo de locales de recreación nocturna es que no estén a menos de 100 metros de salas velatorias, centros de salud e instituciones educativas”, explicó el edil en diálogo con El Litoral. Pero consideró que esa norma ahora es insuficiente. “Es necesario que ya no se instalen más ese tipo de locales en el ejido urbano porque se complica mucho la convivencia comunitaria”, agregó. Al mismo tiempo aclaró que si bien la nueva normativa no incluiría a los que ya están funcionando, “la idea es que a partir de ahora se establezca un área específica para las actividades recreativas nocturnas, tal como sucede en Corrientes y otras ciudades”.

Con respecto a cuál sería la nueva ubicación para los locales comerciales, Marelli manifestó que de ser aprobada la ordenanza sólo determinaría la prohibición de la instalación de nuevos locales en el área urbana. Y se instaría al Ejecutivo a que junto con las áreas correspondientes determine qué sitio sería el adecuado para convertirse en una zona de recreación nocturna”. Sobre esto último indicó que “existe la posibilidad de que en el tratamiento en la comisión (Gobierno e Interpretación) se decida incorporar propuestas de potenciales áreas”.

Sin embargo, antes de avanzar en cualquiera de las alternativas, previamente el proyecto debe tener despacho favorable y luego el aval de la mayoría de los ediles. Hasta ahora estarían garantizados al menos tres de los siete votos: el del autor del proyecto y el de sus pares que acompañaron la propuesta: Griselda Boutrón y Silvia Ramírez Forte.