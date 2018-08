Extraditaron desde Paraguay a un sujeto acusado de intentar matar a su ex mujer

Tal como se había anunciado hace 15 días desde este medio, se concretó ayer finalmente la extradición de Jorge Horacio Jaureguiberry (37 años), quien está comprometido en una causa de tentativa de femicidio contra su ex mujer en el año 2014.

Este individuo estuvo cuatro años prófugo de la Justicia correntina, hasta el pasado mes de mayo, cuando fue detenido por Interpol en avenida General Santos y Teodoro S. Mongelós de la ciudad de Asunción, Paraguay.

Era buscado por intentar asesinar a golpes y atacar a puñaladas a su concubina, que por entonces tenía 28 años.

En ese contexto, fuentes judiciales anticiparon que, de lograrse la sentencia, la pena rondaría los 20 años de prisión.

Jaureguiberry arribó ayer a Corrientes y por orden de la Justicia fue traslado a esta Capital, donde quedó alojado en la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano.

Cabe señalar que estuvo durante cuatro años en carácter de prófugo de la Justicia. En el expediente de la causa judicial se advierte que “la mujer fue víctima de los celos enfermizos, maltratos y agresiones por parte de su concubino, por lo que (en el año 2014) decidió terminar la relación, derivando esto en el permanente acoso del hombre”.

En la causa penal se estableció que el 28 de marzo de ese mismo año Jaureguiberry habría intentado asesinar a su ex mujer.

Pese a la violencia del ataque, su ex pareja logró escapar y pedir auxilio en la calle, donde fue asistida por transeúntes, quienes la protegieron y pidieron auxilio policial.

De manera inmediata actuó la Policía y Jaureguiberry quedó detenido. Sin embargo, tras un año de prisión, la Justicia le otorgó la excarcelación. Posteriormente, el proceso judicial avanzó hacia un cambio de carátula, por lo que la causa pasó de “supuestas lesiones leves” a “intento de femicidio”. Ordenaron nuevamente su detención, pero el sujeto ya no pudo ser encontrado.

Fue a partir de esta circunstancia que liberaron la orden internacional de captura.

Después de cuatro años sin novedades, Jaureguiberry fue aprehendido por personal policial de Interpol en plena vía pública de la ciudad de Asunción.

Pesaba sobre él una orden de captura internacional librada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes, ratificada por el Juzgado Penal de Garantías de Paraguay.