Goya: dos delincuentes entraron a robar a una distribuidora

Dos delincuentes entraron a robar a una importante distribuidora de la ciudad de Goya, de donde se llevaron dinero en efectivo luego de violentar los candados de un tejido perimetral. El delito se cometió en horas de la medianoche de ayer en “Distarc Arcor SRL”.

Al menos dos delincuentes ingresaron a las oficinas ubicadas al costado de Ruta Nacional Nº 12 en las afueras de la ciudad, hacia el acceso este, indicó el portal TN Goya.

Los sujetos, tras cortar primeramente el tejido perimetral, utilizaron después un cortafierro presumiblemente para arrancar de la pared la reja en una de las ventanas de las oficinas. Quisieron forzar las cajas fuertes pero no pudieron abrirlas, aunque sí se llevaron dinero en efectivo que había en algunos cajones, precisaron las fuentes aunque no dieron detalles de montos.

Además, se supo que quedaron filmados por las cámaras, y ahora se trabaja intensamente para esclarecer el hecho.

La Policía confirmó el ilícito pero no dio detalles ni características de los delincuentes. Se pudo saber que gran parte de sus movimientos quedaron registrado por las cámaras, cuyo material ya está en poder de personal policial de la Comisaría Primera, que trabaja para dar con los autores del robo.