Otra vez se activó el alerta en la comunidad de la Técnica Vías Navegables

El plan de desarrollo costero, que fue aprobado por el Concejo Deliberante en medio de una agitada sesión, no brinda precisiones de ningún tipo respecto a la Escuela Técnica “Vías Navegables y Construcciones Portuarias” que se encuentra en dicha zona. Esta situación despertó nuevamente la incertidumbre de los miembros de la comunidad educativa, pero se mantienen expectantes y con esperanzas de un pronto inicio de las anunciadas obras.

Es que dicha escuela técnica llevaba más de 78 años emplazada en el predio costero, en un edificio antiguo que necesitaba reformas para poder adecuarse a los requerimientos contemporáneos de enseñanza. En este marco, con la promesa del comienzo de las reparaciones, las clases teóricas se mudaron al edificio del Colegio Nº 808, pero lo cierto es que ya pasó más de un año del cambio de locación y las obras todavía no empezaron. “Estamos esperando novedades y con incertidumbre. Leyendo el proyecto que aprobaron en el Concej notamos que la Escuela no aparece descripta. Son huecos del plan”, indicó Rossana, una mamá de la institución. En tanto que los docentes manifestaron que se mantienen las promesas de los trabajos que comenzarían en breve, por lo que todavía tienen expectativas. De todos modos, la comunidad está en estado de alerta ante lo que pueda ocurrir.