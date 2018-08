Racing derrotó a Patronato y subió a la cima de la tabla

Racing se hizo fuerte en Paraná y venció a Patronato 3-0 con los goles de Pol Fernández, Ricardo Centurión y Maximiliano Cuadra, y mantiene el invicto en la Superliga donde acumula dos victorias y un empate.

Así, la "Academia" tiene 7 puntos, está en la cima de la tabla de valores y hasta que juegue Rosario Central estará en esa posición.

Racing salió con un planteo ofensivo, como le gusta a su entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet, teniendo a Ricardo Centurión de estratega y acompañado en la delantera por Cristaldo y Cuadra.

A los 5 Royón tuvo una clara situación para abrir el marcador, pero Arias tapó con los pies y en la contra fue Centurión el que casi marca con un remate que se fue cerca del poste izquierdo de Bértoli.

La pelota la comenzaron a manejar "Pol" Fernández y Centurión y en ese contexto a Patronato se le complicó y mucho poder plantearle algo de resistencia a un Racing inspirado.

De hecho a los 17 Fernández estrelló un remate en el travesaño, con una perfecta pegada que casi se convierte en el primer gol de la Academia.

Esa conquista llegó a los 29, cuando el ex-Godoy Cruz capturó un rebote de la defensa local y colocó el balón junto al palo izquierdo de Bértoli.

Racing casi que liquidó el pleito a los 5 del complemento cuando Renzo Vera tocó el balón con la mano, y el penal sancionado por Espinoza lo transformó en gol Centurión.

El 2-0 le dio más vuelo a un Racing dominador casi desde el inicio del partido, mientras que Patronato estuvo perdido y sin reacción para poder poner en aprietos a su rival.

"Pol" Fernández y Centurión, ayudados por Solari y un infranqueable Marcelo Díaz, mantuvieron a Racing con el dominio absoluto del partido.

Un error de la defensa del "Patrón" le permitió a Cuadra encabezar el ataque, combinar con Bou y definir la historia con un toque suave.

Patronato pudo haber tenido alguna chance con un tiro libre de Sperdutti que pegó en el poste, a los 38, pero hubiera sido una injusticia.

Lo quiere eliminado

Debido a que la Conmebol resolvió no actuar de oficio por la mala inclusión de Bruno Zuculini, en el partido frente a River por la Libertadores y, en cambio, alegó un "error administrativo", el club de Avellaneda está decidido a pedir que la entidad sudamericana actué de oficio y no jugar la revancha. Lisa y llanamente, en la Academia quieren la eliminación del club de Nuñez. Sin embargo, la alineación indebida de un jugador se pena con una derrota por 3-0 para el equipo infractor.

El tema va más allá y se estudia recurrir al Tribunal Arbitral Superior (TAS) en caso de que la gestión no avance. Incluso, Mariano Cúneo Libarona, reconocido penalista y miembro de la comisión directiva a cargo del área de legales, le dijo al diario Olé que el club "evalúa elevar una protesta a la Fifa" por la decisión de Conmebol de cerrar el caso bajo el argumento de que ninguno de los clubes oportunamente perjudicados (Flamengo, Independiente Santa Fe y Emelec, además de Racing) presentó el reclamo dentro del plazo de 24 horas de detectada la irregularidad.

Ganó Belgrano

En otro de los cotejos disputados ayer, Belgrano de Córdoba superó a Estudiantes por 2 a 1.