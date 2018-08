Sabella recibió una distinción de la Universidad de La Plata

El ex entrenador de la Selección argentina Alejandro Sabella recibió un emotivo homenaje en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue declarado Huésped de Honor Extraordinario, y dejó varias frases importantes luego de haber superado una dura enfermedad en los últimos años.

"Cuando uno se pone grande se sensibiliza un poco más", bromeó luego de recibir un diploma por haber sido el orador de cierre de las Jornadas de Capacitación en Deportes y sus Ciencias Aplicadas de la facultad de Humanidades.

Sabella, de buen semblante, habló de su estado de salud y dijo sentirse muy bien, pero recordó los duros momentos por los que tuvo que atravesar.

"Cuando estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores, que no pueden dar menos del cien por ciento, si se los pedía a ellos yo tenía que luchar para mantenerme con vida", dijo y se emocionó.

"Pachorra" evitó referirse a un posible regreso al fútbol, porque "lo prioritario" es terminar de consolidar su mejoría física.