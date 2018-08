Se avanza con tareas de desagües y registro catastral

Tras la presentación de los avances del Plan Hídrico, desde la Secretaría de Infraestructura informaron que además del trabajo que vienen haciendo mediante todo el sistema que implica el uso de pantallas y robot, a cargo de la empresa Forever Pipe, también se encuentra llevando a cabo la desobstrucción de desagües secundarios y terciarios a cielo abierto.

Además, avanzan con un relevamiento catastral para que los vecinos puedan contar con esa información.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Infraestructura, Nicolás Diez dijo que “tenemos cinco cuadrillas que se encuentran llevando a cabo desobstrucción de canales secundarios y terciarios a cielo abierto, para que el vecino no tenga inconveniente al salir de su casa”.

En cuanto al relevamiento catastral que llevarán a cabo Diez comentó que “a veces las obras se hacen, pero no se asientan los proyectos ejecutivos como tal, una red subterránea es similar a un sistema de venas y desgraciadamente no contábamos con esa información, para que la gente pueda acceder a a todas la bocas calles y en qué condiciones las hemos encontrado”.

Y en este marco, el titular de la secretaría de Ambiente Julio Bartra destacó que el proyecto de saneamiento y reparación forma parte de las acciones que viene llevando a cabo la Comuna contra los cambios meteorológicos, que si bien esto es un concepto nuevo para la ciudad, en el resto del país este tipo de medidas son encuadradas en este marco, dado que tienden a subsanar los embates de la naturaleza que afectan a la población.