Sumarios y suspensión para un par de funcionarios y un empleado que protagonizaron un incidente

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, se refirió a un incidente que se registró el último miércoles en el corralón municipal. De acuerdo a las primeras versiones sobre el hecho, durante una discusión con un empleado municipal el jefe de la citada área comunal lo habría amenazado con un arma. Esto habría provocado la reacción del jefe de personal de la misma dependencia, quien exigía al funcionario que saliera de la oficina en la cual se encerró.

Sobre esto, ayer el Jefe comunal consideró que fue “un hecho entre personas y no es un hecho institucional”. Al mismo tiempo manifestó que el altercado fue producto de malos entendidos entre los involucrados y que en la controversia -aseguró- ninguno estuvo armado. “Hay que aclarar que no hubo arma en el incidente. Ese día se hizo un allanamiento y no se encontró ningún arma, tampoco hubo amedrentamiento. Hubo roces entre personas”, sostuvo.

No obstante, aseveró que “inmediatamente instruimos que se realicen sumarios y que se suspenda preventivamente a las tres personas involucradas en estos incidentes, independientemente de la actuación de la Justicia, que es correcto. La situación está en análisis y se aplicarán las sanciones necesarias a las personas involucradas”.

En tanto, reconoció que luego del altercado hablaron “con un grupo de maquinistas que expresaron su preocupación por esto y se tomaron cartas en el asunto. Fuimos con el secretario de Gobierno y el secretario de Acción Social para dar contención a los trabajadores”.

Después criticó la actitud de los funcionarios y respaldó a los obreros municipales, a quienes les reconoció el esfuerzo que hacen todos los días para acompañar la gestión de gobierno.