Tras la aprobación del Plan Costero, la Comuna tiene luz verde para las rúbricas

n En medio de una polémica sesión, el Concejo Deliberante aprobó el jueves la modificación del Código de Planeamiento que habilita el uso de suelo para el Plan de Desarrollo Costero. Ayer el Intendente volvió a destacar la iniciativa y desde el oficialismo indicaron que el Ejecutivo debe rubricar un acuerdo con Nación y Provincia para continuar con el proyecto. La oposición cuestiona la celeridad en el tratamiento.

“Seguiremos trabajando en la planificación urbana a muchos años, en la elaboración de planes como el Plan Costero, que van a cambiar la fisonomía de la ciudad, en el trabajo sobre la sustentabilidad ambiental y en las obras que nos lleven a minimizar los daños que genera el cambio climático por lluvias e inundaciones”, expresó ayer el jefe comunal Eduardo Tassano tras firmar un convenio para recibir compensaciones del Gobierno provincial por la eliminación del Fondo Federal Solidario.

“Todas esas obras las vamos a seguir trabajando e intentando que los vecinos comprendan su importancia”, afirmó el titular del Ejecutivo municipal de la ciudad de Corrientes, quien volvió a valorar el trabajo del oficialismo. Los concejales de ECO+Cambiemos reiteraron que la Comuna continuará con los pasos previstos tras la aprobación de la ordenanza de modificación del Código de Planeamiento. En una entrevista brindada a LT7, los ediles Alfredo Vallejos, Fabián Nieves y Florencia Ojeda señalaron, tal como lo había anticipado este diario, que el Ejecutivo avanzará con la firma de un convenio con Nación y Provincia.

Allí, según está previsto, se plasmará la cesión de inmuebles públicos como la Dirección Nacional de Vías Navegables, Vialidad Nacional, el predio del ex Regimiento N° 9, entre otros. Aún se desconocen los detalles sobre la administración de los inmuebles y la ejecución de obra pero, en principio, está contemplado que se trate de una unidad ejecutora tripartita, con representantes de los Estados nacional, provincial y municipal.

El convenio deberá contar con el aval del Concejo Deliberante, por lo cual la iniciativa volverá a debatirse en el recinto, aunque el oficialismo cuenta con los números para dar luz verde, sin grandes inconvenientes. Luego se convocará a concurso público de arquitectura para la elaboración de un master plan y, finalmente, se llamaría a una audiencia pública.

“El proyecto trascenderá a esta gestión”, expresó Ojeda. Los concejales del oficialismo indicaron que la iniciativa se discutía desde febrero, en el marco del Plan Belgrano, y lamentaron los silbidos y abucheos de los presentes en el recinto durante el debate. “Estamos seguros de que es una obra que la ciudad necesita”, manifestó Vallejos.

La ordenanza se aprobó con nueve votos a favor y ocho en contra. Estarán afectados al menos cinco inmuebles públicos, desde la costanera hasta la zona del parque Mitre. El 85 por ciento estará destinado a espacio público.

La sesión del jueves no fue sencilla. En el transcurso hubo forcejeos y abucheos de grupos presentes. La oposición manifestó su queja. Había presentado un dictamen de minoría que pretendía tratarlo la semana siguiente, o constituirse en comisión para ello.

“Hubo un despacho de mayoría sin ninguna modificación y sin tener en consideración la posibilidad de incorporar avales técnicos como los de la comisión revisora del Código de Planeamiento aprobada por ordenanza del Concejo Deliberante en mayo. Esta aprobación implica la renuncia de la Municipalidad a su rol de planificador y habilita a que agentes externos determinen, por ejemplo, la construcción de edificios de hasta 35 pisos, espacios comerciales y demás, sin la información acerca de la factibilidad de servicios”, expresaron desde el PJ y sus socios.

“El plan de desarrollo costero, como estaba en la ordenanza, no tiene un master plan, que nosotros consideramos vital como primer paso. O por lo menos pedíamos que este proyecto contuviera un párrafo que en lo inmediato llame a la conformación de un master plan, porque sólo tenemos una definición de palabra. Este proyecto es sólo la modificación del Código de Planeamiento, por el cual habilitamos el uso de suelo”, explicó a El Litoral el concejal del PJ, José Salinas.

El ex presidente del Concejo Deliberante recordó el caso de otros proyectos de desarrollo urbanístico, como Santa Catalina. “Los terrenos fueron adquiridos del Estado nacional. Esos terrenos fueron incorporados al patrimonio del Estado municipal, luego se hizo el master plan que tardó dos años. Cuando ingresó al Concejo Deliberante, el proyecto estaba elaborado, no tenía fisuras. La modificación del Código de Planeamiento vino a posteriori. Aquí, la discusión para la modificación del Código de Planeamiento tardó 15 días”, señaló.

“No es cierto que desde el mes de febrero tenemos conocimiento del proyecto. A pinceladas se ha ilustrado desde la autoridad del Plan Belgrano. Hace muy poco el señor Intendente en una charla que tuvimos en el Sindicato de Panaderos informó del proyecto”, indicó Salinas.

El edil añadió que desconocen acerca de la letra de un convenio entre Nación, Provincia y Municipio. “Pretendíamos incorporar en el proyecto una unidad revisora para que tenga transparencia para los vecinos en cuanto al manejo de los fondos, de la plusvalía que generarán los emprendimientos en el lugar”, manifestó el concejal.

Por ello, el edil insistió en la necesidad de la audiencia pública, la cual, según su visión, debía convocarse en esta instancia teniendo en cuenta el artículo 226 de la Constitución Provincial. También expresó que se avanzará con la conformación de un Fondo Compensador para que una parte de las ganancias por la venta o por la concesión de inmuebles en la costanera se destine a otras zonas del ejido urbano con menores servicios, un alternativa que podría contribuir al desarrollo de barrios, en una ciudad centralizada y con más de 60 asentamientos.