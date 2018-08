Valdés acordó con municipios y compensará con obras la eliminación del Fondo Sojero

El Gobierno provincial logró ayer que los 72 municipios firmaran un acuerdo por el que desisten de acudir a la Justicia ante la eliminación del Fondo Sojero. A cambio, la Provincia se hará cargo de los recursos que debían recibir las comunas para obras. Sólo Mercedes no acordó.

El gobernador Gustavo Valdés convocó a todos los intendentes, más allá de cualquier línea partidaria, a la firma de un convenio para para acceder a una fuente de financiamiento para que las obras no se detengan en las comunas del interior.

El acto se concretó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, oportunidad en la cual, el mandatario volvió a ratificar la impronta de “acompañar de manera solidaria a cada municipio sin distinciones, en la construcción de una provincia más justa y donde imperen las oportunidades, para todos sus habitantes”.

Durante el acto, Valdés dijo que “se tomó la decisión de hacer el esfuerzo y de absorber las obras previstas dentro del fondo caído”.

“Estas medidas las tomamos hasta diciembre, porque luego tendremos que hacer nuevos cálculos y readecuarlos, ya que estamos discutiendo con Nación el Presupuesto, se busca readecuar el Pacto Fiscal con las Provincias y ustedes -dirigiéndose a los intendentes- lo harán en sus comunas”, precisó.

“En el 2019 deberemos estar atentos y no embarcarnos en obras complejas”, advirtió.

Y al referirse a la medida adoptada por la Nación de suprimir el Fondo Federal Solidario para las provincias, comentó: “Fue una decisión tomada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y nos vimos todos sorprendidos, pero nos estamos haciendo eco de lo ocurre en el país en momentos que sabemos son difíciles, pero debemos analizar esa decisión en el contexto de los cambios impositivos que se dan y vamos a absorberlos con otras fuentes de financiamientos”.

Explicó que “el Gobierno Nacional logró una compensación que fue histórica, la devolución del 15% de retenciones de la coparticipación cuando se habían transferido las Afjp a la Nación, las provincias volvimos a recibir recursos y fue un incremento también en lo municipal”.

“La Nación tomó la decisión de devolver ese 15% y ya lo viene haciendo, de hecho fueron 3 puntos en el 2016, otros tres puntos el año pasado; este año también serán tres puntos con lo que llegamos a 9, para 2019 llegaremos a 12 y luego se completará hasta llegar a los 15”, manifestó el gobernador

“En base a esas devoluciones vamos a seguir recibiendo aumentos en los ingresos de coparticipación”, reconoció.

Remarcó su compromiso de seguir acompañando y trabajando junto con todos los jefes comunales, sobremanera en tiempos de crisis. “Debemos poner el hombro y trabajar para que la gente esté bien en cada uno de los municipios y podamos hacer de Corrientes una gran provincia”.

“No tengo dudas que van a seguir haciendo obras y poniendo todo el empeño para seguir creciendo, brindando los servicios que necesita la comunidad y les agradezco la comprensión que tienen”, finalizó.

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión Municipal, creado por Decreto Nº 2.044/10 y modificado por Decreto Nº 705/13, la Provincia financiará a los Municipios que adhieran, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, hasta el importe correspondiente a la pérdida neta de recursos originada por la aplicación de los Decretos Nº 756 y Nº 767/18, para el periodo fiscal 2018.

El acuerdo deja en claro que los municipios deberán presentar los proyectos ante el Ministerio de Coordinación y Planificación para su no objeción y pueden abarcar obras nuevas, continuación de las ya existentes y refacciones, como así también obras contempladas en Convenios de Cooperación.

Los municipios deberán estar al día con las rendiciones del Fondo Federal Solidario y el Fondo Especial de la Ley 6.311, y tener aprobado el Acuerdo Provincial de Responsabilidad Fiscal.

Desde la Provincia también se especificó que las comunas se comprometen a no iniciar reclamos administrativos y/o judiciales por la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 756/2018.