Trabajadores de Vías Navegables convocan a estatales y vecinos

Con la confirmación de que cerrarán los distritos Corrientes, Paraná, Rosario y Concepción del Uruguay de Vías Navegables, los trabajadores convocan a empleados de distintas dependencias nacionales, provinciales, municipales, como así a organizaciones sociales y vecinos, en general a participar de una jornada intersectorial.

Se llevará a cabo a el martes a las 10 en el distrito Corrientes de la Dirección Nacional de Vías Navegables, sobre avenida Vera, en cercanías del puerto de la ciudad. “Convocamos a trabajadores y a todas las personas que se sientan afectadas por la situación económica del país”, expresó a El Litoral uno de los trabajadores, Osvaldo Sabao.

La invitación es amplia y se espera la participación de cooperativistas, referentes de Pymes, representantes sindicales nacionales, provinciales y municipales, organizaciones sociales, alumnos y tutores de la Escuela Portuaria, la cual podría trasladarse por el Plan de Desarrollo Costero, docentes e investigadores universitarios, como así vecinos que manifestaron sentirse afectados por obras en Riachuelo, y los puesteros de la zona del Puerto.

En el caso de Vías Navegables, los trabajadores difundieron las disposiciones a través de las cuales se confirman los cierres de las delegaciones Concepción del Uruguay, que cuenta con una planta de aproximadamente 25 trabajadores, y de Paraná, con unos 40 empleados.

En tanto, sería inminente el cierre del distrito Corrientes y de Rosario, según informaron los trabajadores del sector, ya que la medida fue ratificada por funcionarios nacionales. Actualmente, no se les asigna funciones a la mayoría de los agentes, y, según denuncian, no habría presupuesto para realizar los controles básicos en el río Paraná.

“Habrá un desguace. Se llamará a remate de las naves que pertenecen al Estado nacional”, expresaron a este diario. Los trabajadores están preocupados no sólo por la continuidad de sus empleos, son al menos 90 quienes trabajan en Corrientes, sino también por el patrimonio de los argentinos y el sistema de control en el río.

“Nosotros tenemos que fiscalizar la acción de una empresa privada como Hidrovía que debe hacer dragado y balizamiento, pero ahora nadie controla porque no hay combustible. Se autocontrolan”, indicó uno de los trabajadores a este medio.